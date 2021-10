MemeKiller (KILL) Hausse des prix de 66,83% au cours des dernières 24 heures

il y a 13 minutes | 2 minutes de lecture

Les joueurs peuvent acheter des boîtes surprises NFT sur le marché MemeKiller.

MemeKiller est une plateforme de jeu NFT sur Binance Smart Chain (BSC). Le gameplay de la plate-forme consiste à tuer des mèmes pour obtenir des prix. Les joueurs mèneront leur équipe de mèmes représentée par NFT dans la guerre en 3D, collectant de l’argent en cours de route. La tokenomique et le gameplay de MemeKiller le distinguent des autres initiatives basées sur les mèmes.

L’équipe MemeKiller a partagé un exemple de vidéo de gameplay sur Twitter, montrant les fonctionnalités du jeu. La vidéo montre les joueurs explorant leur base d’origine, une arène de guerre PvP et une prochaine fonctionnalité « Voyage militaire ». La démo montre également l’inventaire du joueur. Les utilisateurs peuvent également obtenir des NFT qui symbolisent des armes à feu et d’autres éléments du jeu.

Ces NFT auront des raretés et des effets variables. Ces marchandises, skins de personnages et plus peuvent être trouvés dans les boîtes à butin MemeKiller NFT. Les joueurs peuvent acheter des boîtes surprises NFT sur le marché MemeKiller. Chaque boîte aura un thème distinct et comprendra des goodies uniques. Chaque boîte a une cote de rareté et le nombre de marchandises disponibles varie.

Seulement 500 de chaque boîte accessible

Chinese Brunt et Chinese Guard sont désormais accessibles. La boîte Brunt propose plusieurs armes, tandis que la boîte Guard a divers revêtements d’armure. Il n’y a que 500 de chaque boîte accessible, les joueurs doivent donc se déplacer rapidement pour obtenir le contenu.

MemeKiller veut faire partie de l’expansion rapide du secteur des jeux NFT. Leur mélange de mèmes de la culture pop, de jeux 3D et de principes de l’écosystème DeFi les aide sur BSC. MemeKiller pourrait devenir une destination de jeu blockchain célèbre dans un proche avenir s’ils continuent à améliorer leur plate-forme et leur concept.

Selon CoinMarketCap, le prix en direct de MemeKiller est aujourd’hui de 0,151614 USD avec un volume de négociation sur 24 heures de 818 828 USD. MemeKiller a augmenté de 66,83% au cours des dernières 24 heures.