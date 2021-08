Memenopoly Gamified Yield Generator s’associe à Babylons NFT Marketplace pour mettre aux enchères ses NFT ⋆ Crypto new media

Publicité





La prochaine solution NFT de jeu Memenopoly collabore avec Babylons, la première place de marché NFT appartenant à la communauté. Avec le partenariat stratégique, les NFT Memenopoly sur le thème des mèmes seront mis aux enchères sur le marché Babylons NFT.

Notamment, Memenopoly est une blockchain génératrice de rendement avec un jeu « jouer pour gagner » fonctionnant sur Binance Smart Chain (BSC). La plate-forme exploite les NFT et l’agriculture de rendement pour récompenser les agriculteurs et les joueurs de divers jeux 3D, y compris le monopole, avec des récompenses instantanées et passives.

Le jeton natif de la plate-forme, MNOP, sera utilisé pour jalonner et récompenser les fournisseurs de liquidités. MNOP est actuellement disponible sur PancakeSwap et est coté à la bourse FEG. Le prix symbolique est de 1BNB = 250 MNOP.

Surtout, Memenopoly a créé un concours dans lequel les gens créent des didacticiels YouTube sur la façon de jouer aux jeux de société Memenopoly. Les trois meilleures vidéos seront présélectionnées et parmi celles-ci, la communauté choisira le didacticiel le mieux réalisé. Le gagnant recevra le très convoité NFT « Diamond Hands ». De plus, Memenopoly a obtenu la première place sur Treasureland pour le volume des transactions NFT.

Memenopoly prend également en charge le jalonnement NFT. Les joueurs peuvent collecter et mettre en jeu leurs objets de collection, ce qui leur rapporte des rendements quotidiens et un loyer auprès d’autres joueurs en lançant au moins une fois par jour. Au niveau du contrat, le projet intègre des brûlures symboliques dans le jeu, introduisant ainsi une déflation. Cela apporte une grande évolution à la génération de rendement gamifié en créant une expérience de « jouer pour gagner » transparente, équitable et amusante.

De plus, le projet utilise des avancées techniques clés pour faire avancer son objectif. Ceux-ci incluent des mois de tests bêta en direct sur testnet, un audit de code effectué par TechRate et une expérience de jeu 3D complète dans le navigateur. Il dispose également d’une solide équipe de développeurs avec une expérience du monde réel. Chainlink VRF est intégré au réseau pour les lancers de dés et les packs NFT aléatoires.

Certaines des récompenses et opportunités de gains disponibles, y compris gagner 3 à 6 fois plus par carte par jour lors du jalonnement d’un ensemble complet, et le jalonnement de plus de 20 joueurs NFT pour débloquer les nouveaux modèles de joueurs 3D dans le jeu.

Pour maintenir la liquidité, Memenopoly incite les fournisseurs de liquidités à l’aide d’un système de récompense de liquidité à 10 niveaux dans le jeu. Chaque niveau offre l’option d’une récompense NFT. L’émission de ces récompenses, y compris les NFT exclusifs des joueurs, nécessite une mise en jeu de liquidités.

Néanmoins, un seul NFT peut être sélectionné à chaque niveau et donc ceux qui veulent en cultiver plus doivent utiliser plusieurs adresses. Remplir un ensemble complet de NFT donne à un joueur les plus gros rendements sur Memenopoly. Plus précisément, chaque NFT rapporte aux utilisateurs une récompense quotidienne. Avec un ensemble complet, les utilisateurs gagnent au moins 2 fois plus de récompenses.