Adela Micha: Memes pour avoir dit que Silvia Pinal perdrait la vie | .

C’est la célèbre journaliste Adela Micha qui s’est impliquée dans la polémique après avoir fait un commentaire alors que les caméras étaient encore en train d’enregistrer, assurant que Silvia Pinal était sur le point de perdre la vie grâce au contagion qui l’a gardée à l’hôpital.

Et le fait est que la célèbre était avec son équipe de travail et a demandé s’ils avaient quelque chose de préparé au cas où Silvia perdre ma vie, à laquelle elle a demandé qu’ils préparent s’il vous plaît quelque chose car selon elle, elle pensait qu’elle était sur le point de perdre la vie.

Cependant, c’était hier après-midi qu’il a été annoncé que l’actrice principale avait été libérée après avoir passé une semaine au sein de la hôpital, où il a réussi à récupérer un peu et est reparti en exprimant une grande joie.

C’est précisément pour cette raison que maintenant Adela Micha Il est la cible d’une grande vague de mèmes, dans lesquels ils capturent ce qui s’est passé de la manière la plus amusante qu’ils aient trouvée.

Votre fille aînée, Sylvie Pasquel, était chargé de révéler qu’il avait ramené sa mère à la maison, au lieu de rester en thérapie normale dans une autre chambre du même hôpital.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA RAISON DES MEMES



Adela Micha a reçu une vague de mèmes assez drôles et créatifs.

« J’ai découvert qu’il allait quitter l’hôpital, je suppose qu’il doit arriver chez lui maintenant. Ce qui se passe, c’est qu’il a été décidé qu’au lieu de la passer dans une autre salle de thérapie normale, il valait mieux la ramener chez elle avec tous les soins nécessaires », a-t-il déclaré.

De leur côté, les internautes ont continué à s’amuser et à partager de nouvelles images où ils ne cessent de constater l' »insensibilité » avec laquelle Adela a abordé le sujet.

Les mèmes sont très drôles et nous vous recommandons d’aller sur Twitter pour les insulter, nous vous en laisserons un ici et bien sûr si vous cherchez #AdelaMicha vous en trouverez beaucoup d’autres et il y en a de très drôles.