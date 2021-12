Mémo du conseil scolaire Merrick Garland : alarme sonore d’alun du FBI

Des anciens élèves de haut rang du FBI tirent la sonnette d’alarme sur une note du procureur général Merrick Garland soulignant un prétendu « pic inquiétant de harcèlement, d’intimidation et de menaces de violence » contre les écoles et les responsables scolaires, de la part des parents. Selon ces anciens responsables, la note représente une politisation malvenue de la mission du bureau et peut laisser présager d’autres conséquences à terme.

La note de service de Garland, publiée en octobre, ordonnait au « Federal Bureau of Investigation, en collaboration avec chaque procureur des États-Unis, de convoquer des réunions avec les dirigeants fédéraux, étatiques, locaux, tribaux et territoriaux de chaque district judiciaire fédéral » afin de « faciliter la discussion sur les stratégies de lutte contre les menaces.

Les …