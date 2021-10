L’ancien PDG d’Athira Pharma, Leen Kawas. (Photo d’Athira Pharma)

L’ancienne PDG d’Athira Pharma a écrit jeudi une lettre de contrition adressée aux employés, après avoir démissionné à la suite d’une enquête de l’entreprise concluant qu’elle avait modifié des images dans des articles scientifiques issus de ses études supérieures.

Les données de ses études ont évalué un composé qui était au cœur de la fondation de la société de neurosciences. Athira a annoncé jeudi les conclusions de l’enquête et la démission de Leen en tant que président-directeur général. Elle est également descendue du plateau.

Kawas a obtenu son doctorat. de WSU en 2011, a cofondé la société la même année et l’a menée à travers son introduction en bourse de 204 millions de dollars en septembre dernier. L’action d’Athira a plongé après que Kawas a été mis en congé temporaire en juin et est en baisse de 67% cette année.

« Je regrette que les erreurs que j’ai commises en tant qu’étudiant diplômé il y a de nombreuses années aient causé une distraction à Athira aujourd’hui », a déclaré Kawas dans la lettre obtenue par .. « À l’époque, je naviguais dans un environnement inconnu et je ne comprenais pas pleinement l’importance de ma décision d’améliorer les images que j’utilisais dans mes recherches. Je tiens à préciser que l’amélioration des images n’était pas une modification ou une manipulation des données sous-jacentes. »

Les enquêteurs de l’entreprise ont conclu que Kawas avait « modifié » – et non amélioré – les images contenant des données.

Kawas a poursuivi en disant : « Plus important encore, cela n’impliquait pas ATH-1017, le principal candidat au développement d’Athira. Quoi qu’il en soit, j’aurais dû le savoir.

Une porte-parole de Kawas a déclaré qu’elle ne ferait aucun commentaire au-delà de la lettre, que vous pouvez lire dans son intégralité ci-dessous.

L’enquête de la société a également conclu qu’un brevet de juin délivré pour l’ATH-1017 ne citait pas les documents contenant les images modifiées, ni la demande de brevet sous-jacente. L’ATH-1017 est actuellement testé par la société chez des patients atteints de la maladie d’Alzheimer dans le cadre d’essais cliniques de stade avancé.

Cependant, dans une demande de subvention de 2014 pour financer l’entreprise, Kawas a déclaré que les articles scientifiques signalés étaient « les plus pertinents pour la demande actuelle », selon un rapport du Puget Sound Business Journal.

Des études menées par Kawas et ses collègues ont prétendu montrer qu’un composé appelé dihexa avait des effets thérapeutiques sur les rats. Ces études ont soutenu la formation de la société, qui a été créée à partir de WSU pour développer et commercialiser le dihexa. En outre, des images modifiées provenant d’articles co-écrits par Kawas ont été incorporées dans le brevet de WSU pour le dihexa, selon un dossier de la SEC décrivant l’enquête d’Athira.

La société a effectué des recherches sur le dihexa pendant plusieurs années, mais s’est ensuite tournée vers le développement de l’ATH-1017. L’ATH-1017 est un composé apparenté : une fois dans le corps, l’ATH-1017 se décompose en dihexa, selon le dossier.

Aucune étude n’a été publiée sur l’ATH-1017 dans des revues à comité de lecture.

Cependant, la société a soumis ses études précliniques pour publication et a présenté les données de son étude clinique de phase 1 lors d’une réunion. La société a indiqué dans son dossier que des études clés sur l’ATH-1017 ont été réalisées par des tiers.

Certaines des images apparemment altérées impliquent des données appelées western blots. Ces données peuvent quantifier la quantité de protéines dans un échantillon et ont été utilisées pour évaluer la cible moléculaire du dihexa. Les images ont d’abord été signalées sur PubPeer, un site où les scientifiques peuvent commenter l’intégrité des données, et ont été signalées en juin par Stat News.

Les commentaires sur PubPeer suggèrent que des parties des images western blot peuvent avoir été collées à partir d’autres ensembles de données.

Commentez dans PubPeer un article de Kawas et de ses collègues. Le commentaire suggère que des parties de l’image peuvent avoir été collées à partir d’un autre ensemble de données. Les images montrent des western blots, qui peuvent quantifier les protéines. (Image de PubPeer)

L’un des articles de la WSU, y compris ses recherches, a été publié jusqu’en 2014, alors que Kawas était le PDG de la société, anciennement appelée M3 Biotechnology. Elle était vice-présidente de la recherche jusqu’à cette année-là.

Kawas a cofondé la société avec son conseiller diplômé Jay Write et le chercheur de la WSU Joseph Harding. Harding a démissionné du conseil d’administration de la société en août 2020 et Wright n’apparaît pas non plus sur le site Web ni sur les documents d’introduction en bourse de la société basée à Bothell, dans l’État de Washington.

WSU mène sa propre enquête « sur les allégations d’inconduite potentielle » liées aux recherches de Kawas. Athira a déclaré que son comité d’enquête « comprend que cet examen est en cours et qu’Athira ne peut pas prédire quand l’enquête de WSU sera terminée ni quelles conclusions WSU atteindra ».

Pendant ce temps, Athira fait face à des poursuites de la part d’actionnaires affirmant que les recherches supérieures de Kawas ont jeté les bases des efforts de l’entreprise pour développer de nouveaux traitements.

« Je suis convaincu que les relations que j’ai construites, mon dévouement envers les patients et leurs familles, et les traitements potentiellement bouleversants que nous avons développés, seront ce qui me définira à l’avenir », a déclaré Kawas dans la lettre.

Kawas a été la première femme à guider une entreprise vers un premier appel public à l’épargne dans l’État de Washington en plus de deux décennies. Elle a été inspirée à poursuivre la médecine après la mort de sa grand-mère d’un cancer et forcée à assumer des rôles de leadership après la mort de sa mère. Kawas est un entrepreneur immigré qui a quitté la Jordanie pour les États-Unis en 2007.

Lisez la lettre ci-dessous :