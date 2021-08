Mémoire RAM : types, différences et combien vous devez avoir sur votre smartphone et votre PC | La technologie

Dans les appareils technologiques que nous utilisons aujourd’hui, il y a trois ou quatre composants matériels qui fournissent 80% des performances : le processeur ou CPU, la puce graphique ou GPU, et Mémoire RAM.

Bien sûr, il en existe bien d’autres, du type de mémoire de stockage aux débits en bauds du bus de données et de la carte mère.

Mais la plupart des performances brutes sont garanties par les trois mentionnés : CPU, GPU et RAM. Entre eux, La RAM est peut-être la moins connue et la plus sous-estimée.

Ce sont quelques-unes des caractéristiques que vous devez prendre en compte lors de l’achat de votre ordinateur de jeu.

Nous allons voir qu’est-ce que la RAM : types, différences et combien vous devez avoir dans votre smartphone et votre PC.

Nous allons nous concentrer sur les mémoires qui sont utilisées aujourd’hui, et comment choisir correctement le type et la quantité, en fonction de nos besoins.

Tout sur la RAM pour PC et mobile

Qu’est-ce que la RAM

La mémoire d’un appareil est une puce, ou un groupe de puces, où les données sont stockées.

Il existe plusieurs types de mémoire : RAM, ROM, disques durs, SSD, mémoire Flash et beaucoup plus. Dans certains, les données sont stockées de manière permanente (elles sont enregistrées une fois et ne peuvent pas être effacées), comme la ROM. Dans d’autres, ils sont conservés pendant des années, jusqu’à ce que nous les effacions, comme un disque dur.

L’un des plus utilisés est RAM (mémoire à accès aléatoire), mémoire à accès aléatoire.

Sa principale caractéristique est que c’est une mémoire volatile, c’est-à-dire, ne stocker les données que temporairement, alors que l’appareil est allumé et que la mémoire est active.

Lorsque vous l’éteignez, les données sont effacées et la RAM est vidée.

Si vous souhaitez acheter un disque dur externe, vous avez sûrement de nombreux doutes. Dans ce guide, nous détaillons les caractéristiques que vous devez prendre en compte.

Il s’appelle Mémoire vive car il est possible d’accéder à toutes les données contenues en mémoire à la même vitesse, peu importe où elles se trouvent.

Il est beaucoup plus efficace que d’autres mémoires telles que les disques durs, où vous devez déplacer la tête sur l’ensemble du disque, et atteindre certaines zones prend plus de temps que d’autres.

Pour qu’on l’utilise?

La RAM est une mémoire très rapide, mais elle est aussi considérablement plus chère qu’un disque dur, ou un SSD, par exemple.

Si la fonction principale est stocker à tout moment les données que le processeur ou la CPU traite.

Nous vous disons quelles options vous avez si vous souhaitez acheter un iPad en 2021, Apple a renouvelé la gamme de tablettes et l’offre a été élargie, vous découvrirez ici tous les modèles et leurs caractéristiques.

Normalement le CPU extrait les données du disque dur ou de la mémoire Flash, les place dans la RAM, les traite et renvoie le résultat au disque dur, ou à la mémoire vidéo (la puce graphique a sa propre mémoire), ou à un périphérique qui en a besoin, comme une imprimante.

En comprenant ce qu’il fait, il est facile de voir que plus nous avons de RAM et plus elle est rapide, meilleures seront les performances de l’appareil.

Types de RAM

Au sein de ces mémoires volatiles et aléatoires, il existe de nombreux types différents : SRAM, NVRAM, MRAM, RDRAM, etc.

L’intention de cet article n’est pas de les expliquer toutes, mais de se concentrer sur celles qui sont utilisées comme mémoire principale dans les mobiles et les ordinateurs. C’est le Mémoire SDRAM, ou RAM dynamique synchrone, RAM à accès dynamique et synchrone.

Il est synchrone car il se synchronise avec le bus de données de la carte mère pour améliorer les performances. Et c’est dynamique car le processeur peut allouer différentes quantités de mémoire aux applications ou aux processus, selon les besoins.

Types de connexion SDRAM

La Mémoire SDRAM Il se connecte différemment selon qu’il s’agit d’un PC de bureau, d’un ordinateur portable ou d’un appareil mobile.

DIMM (module de mémoire double en ligne)

C’est une mémoire allongée qui est insérée dans la carte mère d’un PC tour ou de bureau. L’encoche n’est pas au centre, et c’est pourquoi il ne s’insère sur la planche que dans le bon sens.

SO-DIMM (Small Outline DIMM)

Il est la mémoire utilisée par de nombreux ordinateurs portables. Il est similaire au DIMM mais plus court, avec moins de capacité et un peu plus lent.

Mémoire soudée à la carte

Les appareils mobiles comme les smartphones et tablettes, et certains ordinateurs portables, utilisent de la RAM qui est soudée à la carte.

Cela enlève des pièces et lui permet de ne pas bouger, mais a un inconvénient évident : il ne peut pas être étendu ou échangé contre un plus rapide, ou avec plus de capacité.

Mémoire DDR

Pour récapituler, nous avons vu que les appareils modernes utilisent la mémoire SDRAM, avec différents types de connexion.

De plus, au sein de la mémoire SDRAM, il existe différents types, en fonction de leur technologie et de leurs performances.

La mémoire SDRAM moderne est du type DDR, ou Double débit de données. Elle se caractérise parce que la mémoire il peut transmettre des données sur deux canaux différents en même temps, en un seul cycle d’horloge. Avec ce système, les performances sont doublées.

Ce n’est pas quelque chose de nouveau, puisqu’elles ont commencé à être utilisées il y a près de 20 ans, c’est pourquoi la mémoire DDR-SDRAM a évolué : DDR, DDR2, DDR3, etc.

La vitesse de la mémoire RAM est mesurée en mégahertz par seconde (MT / sg), bien que commercialement, les mégahertz ou les MHz soient souvent utilisés.

DDR : Il atteint une vitesse de 266 MT/sg, et une consommation de 2,5V. connecteur 184 broches DDR2: Vitesse de 400 MT/sg, et une consommation de 1.8V. Connecteur DIMM 240 broches DDR3: Vitesse de 1066 MT/sg, et une consommation de 1.5V. Connecteur DIMM 240 broches Ddr4: Vitesse de 3.200 MT/sg, et une consommation de 1.2V. Connecteur DIMM 288 broches DDR5: Vitesse de 5.200 MT/s, et une consommation de 1.1V. Connecteur DIMM 288 broches

Comme on le voit, plus la DDR est élevée, plus la mémoire est rapide et plus la consommation est faible, donc il fait moins chaud.

Actuellement, celle qui est la plus utilisée, à la fois dans les téléphones portables et les PC, est la mémoire DDR4. Les éléments ci-dessus sont considérés comme obsolètes, mais sont toujours vendus pour les vieux ordinateurs.

Guide d’achat avec tout ce que vous devez savoir avant d’acheter une chaise gamer : extras, caractéristiques, différences et les meilleurs modèles pour faire votre bon choix.

Certains PC et mobiles avec DDR5 ont déjà commencé à être vus, mais c’est encore très rare.

Certaines marques au lieu de DDR2, DDR3, etc, l’appellent PC2 ou PC3, mais elles font référence à la même chose.

La vitesse

Au sein d’un même type de mémoire DDR3, DDR4, etc., il existe vitesses différentes.

Nous avons vu comment la vitesse de la mémoire est mesurée en mégahertz par seconde (MT/s), mais en pratique dans les catalogues des magasins on utilise le mégahertz (MHz).

Ainsi, par exemple, nous pouvons trouver Modules de RAM DDR4 à 2 400, 2 600, 3 000, 3 200, jusqu’à 3 600 Mhz.

Logiquement plus la RAM est rapide, mieux c’est, mais c’est aussi plus cher. Et, fait important, la carte mère de votre PC doit supporter cette vitesse. S’il n’accepte que 2 400 Mhz et que vous mettez une mémoire de 3 200 Mhz, il fonctionnera à 2 400 Mhz.

Étant donné que presque tous les ordinateurs utilisent plusieurs modules de mémoire, c’est une bonne idée qu’ils fonctionnent tous à la même vitesse. Vous pouvez mélanger les vitesses, mais tout fonctionnera à la vitesse du module le plus lent. Si vous mettez 3 modules RAM à 3 600 Mhz et 1 à 2 400 Mhz, les 4 fonctionneront à 2 400 Mhz.

Latence

Une autre information très importante sur la mémoire RAM du PC est latence.

Les modules de mémoire RAM sont associés à des nombres, appelés horaires. Par exemple, 9-8-9-17. Ces données indiquent les performances de ces puces particulières, mesurées en nanosecondes.

La valeur la plus importante est la première, appelée Latence CAS ou CL. Les mesures CL le nombre de cycles d’horloge que prend la RAM en offrant une donnée au contrôleur de mémoire, lorsque cela est requis. Plus la CL est basse, mieux c’est.

Au sein de la mémoire DDR4 et à la même vitesse, par exemple 3 600 Mhz, vous verrez que les modules sont vendus avec CL 16 ou CL 18, par exemple.

Plus la valeur est faible, plus la mémoire est rapide, mais aussi plus chère.

Notez que vous ne pouvez pas comparer entre différentes générations de DDR. Par exemple La mémoire DDR3 a des CL inférieurs à la DDR4, ce qui en théorie est meilleur, mais il est beaucoup plus lent dans d’autres sections, donc la DDR4 continue d’offrir de bien meilleures performances.

Latence / Vitesse vs. Quantité de mémoire

De nombreux utilisateurs, lorsqu’ils achètent de la RAM, ne la considèrent que comme de la DDR4 et en choisissent autant que possible.

Mais ne sous-estimez pas la vitesse et la latence, surtout si vous jouez à des jeux vidéo. Vous serez peut-être plus intéressé par le montage de 16 Go à 3 600 Mhz avec CL16, que 32 Go à 2 400 Mhz avec CL18.

Pour les applications bureautiques ou vidéo, il peut être plus important d’avoir plus de RAM, de vitesse et de latence au second plan.

ECC, profil XMP et autres termes

Nous allons expliquer d’autres termes vagues qui sont également d’usage courant lorsque l’on travaille avec de la RAM.

ECC ou alors Code de correction d’erreur C’est un type de mémoire SDRAM capable de détecter les erreurs de transmission de données et de les corriger. Il n’est utilisé que sur les ordinateurs et serveurs professionnels.

Le Profil XMP ou DOCP fait référence aux données associées à chaque modèle de mémoire RAM. Le profil est activé dans le BIOS, et vous permet de le configurer à la bonne vitesse.

Si vous installez une nouvelle mémoire sur votre PC, elle fonctionnera probablement beaucoup plus lentement que sa vitesse réelle. Vous devez entrer dans le BIOS, rechercher l’option de profil XMP ou DOCP et l’activer pour configurer correctement la RAM et la faire fonctionner à vitesse maximale.

Canal double ou quadruple

Enfin, il faut savoir que les cartes mères acceptent mémoires à deux ou quatre canaux. En d’autres termes, vous devez toujours installer 2 ou 4 modules de mémoire, pas 1 ou 3.

Si vous allez installer 32 Go de RAM, ne mettez pas 1 module de 32 Go. Mettez 2 de 16 Go dans les emplacements indiqués par le manuel de la carte mère. Il peut même donner plus de performances pour mettre 4 modules de 8 Go.

Comment choisir la mémoire sur un PC

Pour étendre la mémoire RAM de votre PC ou en monter un nouveau à partir de zéro, recherchez le manuel de votre carte mère et vérifiez le nombre de connecteurs de mémoire libre dont vous disposez, la quantité maximale de mémoire autorisée et sa vitesse.

Avec ces données, achetez de la mémoire DDR4 à la vitesse maximale de votre carte mère et avec la latence la plus faible possible (CL).

Installez toujours même les modules dans les emplacements indiqués dans le manuel de la carte mère, car si vous avez 4 connecteurs et que vous achetez 2 modules de mémoire RAM, ils ne sont normalement pas insérés dans les connecteurs 1 et 2, mais dans les connecteurs 1 et 3.

Avant d’acheter un clavier de jeu, vous devez connaître une série de facteurs d’une importance vitale et nous avons préparé ce rapport qui vous sera d’une grande aide avant de franchir le pas.

De combien de RAM ai-je besoin dans un PC ?

Ce sont les nôtres Recommandations de mémoire RAM pour un PC en 2021:

4 Go: PC de base pour la bureautique 8 Go: PC standard ou loisir (regarder Netflix, réseaux sociaux, etc). 16 GB: jeux sur PC ou montage vidéo 32 Go: jeux sur PC avec jeux AAA, diffusion en continu pendant que vous jouez, montage vidéo 4K

Mémoire RAM dans les mobiles

La la mémoire des téléphones portables est similaire à celle des PC, mais plus petit, plus lent et soudé à la carte, il ne peut donc pas être étendu ou amélioré.

Ils utilisent également de la mémoire DDR SDRAM, mais cela s’appelle LPDDR ou DDR basse consommation (Low Power DDR), car il consomme moins.

Comme sur PC, le plus courant est le LPDDR4, bien qu’il existe des extensions, LPDDR4X, et il existe déjà quelques mobiles haut de gamme qui utilisent LPDDR5, comme le Samsung Galaxy S21

Le nouveau produit phare de Samsung est déjà en vente et également avec une certaine réduction de prix, et son lancement a eu lieu il y a quelques jours.

Comment choisir la mémoire dans les mobiles

Sur les mobiles, vous ne pouvez pas choisir des éléments tels que la vitesse de la mémoire ou la latence, car vous ne pouvez pas l’étendre ou la modifier.

La seule chose que vous pouvez choisir est un mobile avec LPDDR4, LPDDR4X ou LPDDR5, et la quantité de RAM.

De combien de RAM ai-je besoin dans un mobile ?

Ce sont les nôtres Recommandations de mémoire RAM pour un smartphone en 2021 :

1 ou 2 Go: Mobile de base pour les appels, WhatsApp, sites Web et réseaux sociaux 4 Go: Mobile standard ou loisirs (regarder Netflix, applications exigeantes, jeux basiques, etc.) 6 ou 8 Go: Mobile pour les jeux, le montage vidéo ou le multitâche (vous utilisez plusieurs applications en même temps) 12 ou 16 Go: Jeux mobiles pour les jeux AAA, multitâche avec applications graphiques

Nous avons vu qu’est-ce que la RAM : types, différences et combien vous devez avoir sur votre smartphone et votre PC.