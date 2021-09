Mémoire SSD ultra-portable et résistante aux chutes

D’une taille qui tient dans votre poche, il offre des vitesses de lecture allant jusqu’à 400 Mo/s et des capacités allant jusqu’à 2 To.

Western Digital présente le SSD WD Elements SE, une nouvelle solution de stockage portable qui combine une conception de poche avec des niveaux de performances élevés. Ce petit appareil est une proposition intéressante pour les utilisateurs qui ont besoin d’une unité portable pour déplacer leurs fichiers rapidement et les emporter toujours avec eux. Avec WD Elements SE SSD, vous pouvez gérer votre contenu, professionnel ou de loisirs, sur des ordinateurs portables, des ordinateurs de bureau ou d’autres appareils.

Plug-and-play total

Avec des vitesses de lecture allant jusqu’à 400 Mo/s et des capacités allant jusqu’à 2 To, ce nouveau SSD portable vous permet d’emporter vos fichiers n’importe où et de les déplacer rapidement, quelle que soit leur taille. De plus, il comprend une fonctionnalité plug-and-play, ce qui signifie que le produit est prêt à l’emploi dès le démarrage initial et fonctionne facilement avec n’importe quel flux de travail.

Résistant aux chutes

Le SSD WD Elements SE présente une conception compacte et portable qui résiste aux chutes de 2 mètres, ce qui en fait le produit parfait pour un style de vie « en mouvement ». De plus, en raison du haut degré de fiabilité de l’ensemble de la gamme de produits Western Digital, il comprend une garantie mondiale limitée de trois ans.

Le SSD WD Elements est proposé à partir de 89,99 € (version capacité 480 Go).

shop.westerndigital.com