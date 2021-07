Mémoires du prince Harry : la famille royale éclate dans le « chaos » – provoquant un « tsunami de peur » | Royale | Nouvelles

in

Le duc de Sussex a provoqué une éruption de « chaos » pour la famille royale, car ils ne savaient pas qu’il prévoyait de publier un livre bombe. Une source a déclaré que le prochain livre révélateur avait suscité des craintes dans la famille.

“Depuis qu’ils ont quitté la vie royale, Harry et Meghan ont revendiqué après affirmation la façon dont ils prétendent avoir été traités”, a déclaré une source au Mirror.

« Ils disent que c’est leur vérité, mais il n’y a jamais qu’une seule vérité.

«Depuis leur entretien avec Oprah Winfrey, les tensions sont devenues très vives, car une grande partie de ce qu’ils ont dit s’est depuis avérée au mieux peu fiable.

«Il y a maintenant un tsunami de peur parmi les membres de la famille royale à propos de ce qu’écrira Harry.

LIRE LA SUITE: L’annonce des mémoires explosives du prince Harry surprend la famille royale

Cela fait suite à des informations selon lesquelles l’annonce du duc a surpris la famille royale.

“Personne ne le savait”, a déclaré un initié royal à Page Six.

“C’était le chaos quand l’histoire de Page Six est sortie.”

Les bénéfices du livre iront à des œuvres caritatives, mais le montant des dons est encore inconnu.

Les mémoires contiendraient les « hauts et les bas » du prince.

Dans une déclaration, Harry a déclaré: «J’écris ceci non pas en tant que prince que je suis né, mais en tant qu’homme que je suis devenu.

“J’ai porté de nombreux chapeaux au fil des ans, au propre comme au figuré, et j’espère qu’en racontant mon histoire – les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises – je peux aider à montrer que peu importe d’où nous venons, nous avons plus en commun que nous ne le pensons.

“Je suis profondément reconnaissant d’avoir l’opportunité de partager ce que j’ai appris au cours de ma vie jusqu’à présent et j’ai hâte que les gens lisent un récit de première main de ma vie qui soit exact et totalement véridique.”