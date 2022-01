Memoli Previews 2022 : « Les droits de vote sont vraiment menacés »

Le correspondant de MSNBC à la Maison Blanche, Mike Memoli, a rejoint l’hôte invité de MTP Daily, Kristen Welker, lundi pour avoir un aperçu de ce qui va arriver en 2022. Pour Memoli, la première partie de cette année sera axée sur le désir des démocrates de faire avancer les « droits de vote » parce qu’ils sont » vraiment en danger » « à travers le pays ».

Welker a posé des questions sur l’ensemble de l’agenda bloqué du président Biden et à quel point la question spécifique des projets de loi de vote est importante pour la Maison Blanche, « Et je suppose que la question est de savoir à quel point les droits de vote sont élevés, bien sûr, dans le contexte de Build De retour Mieux tout à l’approche de l’anniversaire du 6 janvier ?

Memoli a pris son temps pour répondre à la question. Au début, il a vanté le soi-disant plan d’action de Biden pour la chaîne d’approvisionnement pour la viande et la volaille comme preuve que la Maison Blanche «se concentre littéralement sur les problèmes de table de cuisine». Memoli a également souligné que Biden rencontrerait son équipe d’intervention COVID mardi avant de finalement aborder la question initiale de Welker.

Après avoir noté que les dirigeants démocrates du Congrès veulent lier les « droits de vote » au premier anniversaire du 6 janvier, Memoli a déclaré qu’il s’agissait d’une bonne stratégie car :

En conclusion de ses remarques, Memoli est passé à Reconstruire en mieux. « C’est tout un public d’un », a-t-il déclaré. « Pouvez-vous faire revenir Joe Manchin à bord alors même que les progressistes du parti exhortent vraiment le président à envisager des actions plus exécutives, si, pour essayer de vraiment lancer la conversation également ? »

Si les remarques de Memoli sont une indication, certaines choses ne changeront pas en 2022, comme les réflexions hyperboliques des médias sur l’avenir de la démocratie.

Ce segment a été parrainé par Charles Schwab.

Voici une transcription de l’émission du 3 janvier :

MTP Quotidien de MSNBC

3 janvier 2022

13 h 04 HE

KRISTEN WELKER : Et je suppose que la question est de savoir à quel point les droits de vote sont importants, bien sûr, dans le contexte de Build Back Better all à l’approche de l’anniversaire du 6 janvier ?

MIKE MEMOLI : Eh bien Kristen, je vais commencer 2022 en citant Joe Biden, en citant son père c’est-à-dire tu veux voir ce qu’il valorise ? Regardez son budget ou dans ce cas, regardez son emploi du temps. Je trouve vraiment intéressant que le premier événement présidentiel à la Maison Blanche de 2022 porte sur ce qu’ils appellent le Plan d’action pour la chaîne d’approvisionnement en viande et volaille. Maintenant, cela peut sembler une question plutôt obscure, mais c’est un signal de la Maison Blanche qu’alors que nous commençons ce qui est évidemment une année électorale avec le contrôle du Congrès en jeu, la Maison Blanche se concentre littéralement sur les questions de table de cuisine. Le prix du poulet, le prix du porc, le prix du steak. Ce que les gens mettent sur leur table et l’inflation, nous le savons, est une grande préoccupation pour les Américains, l’économie étant généralement un gros problème électoral. Demain, nous savons que le président va s’occuper de COVID, ayant une réunion avec son équipe d’intervention COVID.

De toute évidence, c’est une Maison Blanche qui souhaite que la pandémie soit dans le rétroviseur alors que nous commençons une autre année civile avec des cas maintenant à un niveau record. Le président doit continuer à montrer au peuple américain qu’il est au sommet de cette crise urgente, mais ensuite vous regardez ce qui sera probablement le premier grand discours présidentiel de 2022, et c’est jeudi au Capitole américain quand il parlera de l’anniversaire de l’insurrection. Et c’est un signal vraiment important car nous voyons des dirigeants démocrates à Capitol Hill signaler qu’ils veulent profiter de ce moment, en partie, pour vraiment lancer la conversation sur les droits de vote au cours d’une année électorale, il convient également de noter. C’est l’occasion pour le président de revenir vraiment sur ce qui était au cœur de sa campagne présidentielle de 2020, l’idée de l’âme de l’Amérique étant ici en jeu. C’est un moment où les droits de vote sont vraiment menacés. Autant de défis au droit de vote dans les législatures des États à travers le pays pour que le président pese là-dessus. Il convient également de noter, Kristen, que la vice-présidente Harris qui a, bien sûr, le droit de vote dans le cadre de son portefeuille principal, prendra également la parole au Capitole. C’est donc, je pense, un véritable signal des priorités de la Maison Blanche à l’approche de cette année. Mais, vous avez vraiment mentionné la législation Build Back Better, ce que – que le président puisse ou non vraiment redémarrer ces conversations, puisse trouver un terrain d’entente avec Joe Manchin sera, en quelque sorte, le véritable test législatif précoce pour ce président et nous connaissons ces conversations devaient se poursuivre, même dans les coulisses, au cours du séjour du président dans le Delaware. C’est tout un public d’un. Pouvez-vous ramener Joe Manchin à bord alors même que les progressistes du parti exhortent vraiment le président à envisager des actions plus exécutives, si, pour essayer de vraiment lancer la conversation également ?