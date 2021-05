Memorial Day 2021: Costco est-il ouvert aujourd’hui?

. Costco

Aujourd’hui, c’est le Memorial Day. Si vous avez toujours besoin de faire livrer vos courses ou si vous devez vous procurer des fournitures dans un magasin à proximité, Costco est-il ouvert pour le Memorial Day en 2021? Malheureusement, vous ne pouvez pas visiter Costco aujourd’hui. Le Memorial Day est l’un des jours fériés pendant lesquels Costco est fermé.

Costco est fermé le Memorial Day et de nombreux jours fériés importants

Costco est généralement fermé les principaux jours fériés fédéraux, y compris le Memorial Day le lundi 31 mai 2021.

Les jours fériés où les entrepôts Costco sont généralement fermés sont le Nouvel An, Pâques, le Jour du Souvenir, le Jour de l’Indépendance (4 juillet), la fête du Travail, l’Action de grâces et Noël. Ces fermetures permettent aux employés de partir en vacances avec leurs proches ou de faire une pause dans un travail indispensable.

Le magasin rouvrira mardi à ses heures régulières.

Pour trouver des horaires spécifiques de Costco près de chez vous, utilisez le localisateur de magasins ici.

Les centres d’affaires de Costco sont également fermés le Memorial Day et sont répertoriés sur le site Web ici. Cette page indique que les centres d’affaires (et non les entrepôts) sont généralement fermés le jour de l’an, le jour du souvenir, le jour de l’indépendance, la fête du travail, Thanksgiving et Noël.

Un centre d’affaires Costco est disponible pour tout membre de Costco et il y a 15 succursales aux États-Unis.Ils ont des articles qui ne se trouvent pas dans les magasins Costco réguliers et de grandes quantités de certains articles d’épicerie, y compris une plus grande sélection de boissons. Le site Web déclare: “Plus de 70% des articles du centre d’affaires Costco sont différents de ceux transportés dans un entrepôt Costco.”

Les notes du site sur les vacances, y compris le Memorial Day:

Pendant ces jours fériés, les centres d’affaires Costco sont fermés et la livraison n’est pas disponible. Si votre livraison tombe un de ces jours, elle sera reportée au prochain jour de livraison disponible. En raison du volume élevé de commandes attendues après un jour férié, les centres d’affaires peuvent rapidement atteindre leur capacité de livraison et, dans ces circonstances, certains jours peuvent ne pas être disponibles comme option de livraison. Dans certaines situations, les livraisons peuvent également être retardées et un représentant des services aux membres vous contactera en conséquence. Lors de la planification de la date de livraison, tenez compte des vacances à venir qui peuvent retarder votre commande. Tous les autres jours fériés, nous serons OUVERTS et livrerons les commandes. S’il y a une livraison prévue et que votre entreprise ne sera PAS ouverte, appelez les services aux membres au 1-800-788-9968 pour ajuster votre date de livraison. Des frais de retour peuvent s’appliquer si nous arrivons à votre entreprise et que personne n’est là pour recevoir la commande. Si vous avez d’autres questions sur les livraisons pendant les fêtes, veuillez contacter le service aux membres au 1-800-788-9968. Les représentants sont disponibles du lundi au vendredi de 6 h à 17 h, heure du Pacifique.

Costco reprendra les heures normales mardi

Costco reprendra ses heures normales de bureau mardi, le lendemain du Memorial Day. Selon leur site Web, les heures d’ouverture de l’entrepôt de Costco varient selon l’emplacement, alors vérifiez auprès de votre Costco local pendant des heures.

Les magasins Costco continuent également d’offrir des heures de magasinage pour les membres âgés de 60 ans et plus, de 9 h à 10 h, heure locale, du lundi au vendredi. Celles-ci sont en vigueur jusqu’à nouvel ordre. Les membres handicapés ou immunosuppresseurs peuvent également faire leurs achats pendant ces heures, et les heures peuvent varier dans certains endroits, alors vérifiez auprès de votre Costco le plus proche si vous avez des questions.

