Memorial Day 2021 : CVS et Walgreens sont-ils ouverts ?

.

Les emplacements CVS et Walgreens seront ouverts le Memorial Day 2021 près de chez vous. Comme la plupart des magasins de détail, CVS et Walgreens offrent des remises spéciales et des rabais pour les fêtes et seront ouverts à tous ceux qui ont besoin de faire des achats de dernière minute.

Les magasins CVS et Walgreens n’ont généralement pas d’horaire de vacances défini qui s’applique à tous leurs magasins de la chaîne, il peut donc y avoir des variations dans les heures d’ouverture des magasins d’un magasin à l’autre.

Les magasins CVS ouvriront le Memorial Day

Les magasins CVS sont ouverts le Memorial Day, mais les horaires peuvent varier d’un magasin à l’autre. Pour cette raison, il est préférable de vérifier avant de se diriger vers un. Et, comme toujours, les heures d’ouverture de la pharmacie peuvent être différentes des heures normales de vente au détail.

Pour localiser une pharmacie CVS près de chez vous ou confirmer les heures d’ouverture d’un magasin près de chez vous, visitez CVS.com/stores.

Vous pouvez consulter l’annonce hebdomadaire de CVS ici.

Bien que les offres spéciales puissent varier selon le lieu, CVS offrira de nombreuses réductions pour le Memorial Day. Cela inclut de gagner 10 $ en récompenses ExtraBucks pour 30 $ dépensés ou 15 $ en récompenses ExtraBucks pour 45 $ dépensés (limite de 15 $ par foyer avec une seule carte). Il existe également des offres spéciales sur certains articles de la saison estivale comme les glacières et les chaises, ainsi que des offres sur les bonnets K, les kits de plage Wet-n-Wild, certains produits Advil et certaines remises sur certains articles sucrés. Il existe également des offres BOGO sur certaines vitamines et des récompenses ExtraBucks de 5 $ pour 20 $ dépensés sur certaines marques telles que Pampers ou d’autres produits de couches sélectionnés. Il existe également des offres spéciales sur les boissons et le maquillage.

N’oubliez pas que vous pouvez également prendre rendez-vous pour les vaccins COVID-19.

Les magasins Walgreens seront ouverts le Memorial Day

Les magasins Walgreens ont tendance à être ouverts le jour du Souvenir, mais ils n’ont pas d’heures de vacances fixes, donc leurs heures exactes peuvent varier d’un magasin à l’autre aujourd’hui. Mieux vaut vérifier avant de continuer. Comme pour les autres magasins de détail, les heures d’ouverture de la pharmacie peuvent être différentes des heures normales de vente au détail.

Cliquez ici pour trouver un magasin Walgreens près de chez vous et connaître leurs heures exactes le jour du Souvenir en 2021.

Vous pouvez voir l’annonce hebdomadaire Walgreens ici.

Bien que les offres spéciales puissent varier selon l’emplacement, Walgreens offrira un certain nombre de réductions pour le Memorial Day (dont certaines ne sont disponibles que pour les membres myWalgreens). Ceux-ci incluent des promotions chez Dasani Water et des promotions sur de nombreuses marques de soda. Il y a des offres spéciales sur les collations, les chips, la crème solaire, les lunettes de soleil sélectionnées, les vitamines sélectionnées avec les offres BOGO, les produits de soin de la peau sélectionnés et les offres de la semaine (jusqu’à épuisement des stocks) pour les céréales, les détergents, les biscuits et certains produits en papier. D’autres remises incluent certains produits de dentifrice, lingettes désinfectantes, boissons, craquelins, offres spéciales « économisez les fringales », gommes, bonbons et plus encore.

Walgreens propose également des vaccins COVID-19, alors n’oubliez pas que vous pouvez également prendre rendez-vous pour cela. Vous pouvez programmer une prise de vue sur ce lien, tant que vous avez un compte Walgreens. (Si vous êtes dans le New Hampshire ou le Nouveau-Mexique, vous devrez utiliser les liens pour ces États sur le site Web du programme de vaccination.)

Ceci est la version originale de Heavy.com

LIRE LA SUITE: Memorial Day 2021: Home Depot et Lowe’s ouverts aujourd’hui?