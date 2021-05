Memorial Day 2021 : des images à partager

. 30 mai: Ryan Cabradilla, 10 ans, de Kapolei, HI, regarde le salut de 21 fusils lors de la cérémonie du Memorial Day au National Memorial Cemetery of the Pacific le 30 mai 2005 à Honolulu, Hawaï.

Ce lundi 31 mai 2021, en l’honneur du Memorial Day ou Memorial Day, des milliers d’Américains rendront hommage à leurs soldats morts à la guerre au service du pays.

Au cours de cette journée, plusieurs villes des États-Unis revendiqueront cette date comme le jour où le Congrès des États-Unis en 1966 a déclaré Waterloo à New York comme le lieu de naissance de cette fête.

Cet hommage de deuil et hommage à l’héroïsme des morts incitera certaines familles à s’approcher des cimetières et monuments pour laisser une offrande à leur proche. D’autres pourront faire un barbecue ou pourquoi pas, faire du shopping, profiter des offres proposées. La vérité est que ce jour est parfait pour exprimer à tous ceux qui ont perdu un enfant, un mari, un père ou un ami, à travers une belle image, que nous partageons avec eux la douleur de leur perte.

Cela signifie que, comme eux, nous nous souvenons d’un héros du pays qui a donné sa vie pour le bien-être de tous, et que pour cette raison ils auront éternellement de nous tous les remerciements et le respect qu’ils méritent.

Dix images à partager le Memorial Day

