Memorial Day 2021 : des phrases pour se souvenir des morts

. Une famille regarde un survol d’avion historique le jour du Souvenir au cimetière national de Los Angeles le 25 mai 2020 à Los Angeles, Californie.

Ce lundi 31 mai 2021, l’une des journées les plus patriotiques au sein de sa citoyenneté est célébrée à travers les États-Unis. En ce jour, on se souvient de tous ces hommes et femmes qui, portant l’uniforme des forces militaires du pays, se sont battus jusqu’au dernier souffle de leur vie pour maintenir la souveraineté du pays.

Le jour du Souvenir, de nombreuses familles se souviennent de leurs enfants, maris, parents, petits amis et proches. A tous les héros du pays. Les visites de tombes, de cimetières et de monuments deviennent des lieux de rencontre et de mémoire pour ces êtres qui ne sont plus, mais qui se sont sacrifiés avec la conviction d’obtenir un pays et un monde meilleurs. Arrangements floraux et drapeaux, ils habillent chaque année les dernières demeures de ces « soldats » comme synonyme du deuil éternel que les proches et le pays porteront dans leur cœur.

En ce jour triste mais sublime, une phrase d’espoir et d’encouragement pour atteindre quelqu’un qui a perdu l’un de ces braves hommes de guerre, devient le moyen le plus significatif et le plus spécial de leur faire savoir que nous les remercions parce que la douleur De délivrer cet homme exemplaire ou la femme était le bien-être, la sécurité et l’avenir de tous ceux qui se souviennent aujourd’hui d’eux levant un regard et une prière vers le ciel.

Voici dix phrases à partager le jour du souvenir

1. L’héritage des héros est la mémoire d’un grand nom et l’héritage d’un grand exemple – Benjamin Disraeli.

2. Et je suis fier d’être américain, où au moins je sais que je suis libre. Et je n’oublierai pas les hommes qui sont morts, qui m’ont dit – le chanteur Lee Greenwood.

3. Il est insensé et mal de pleurer les hommes qui sont morts. Nous devrions plutôt remercier Dieu que de tels hommes aient vécu ” -George S. Patton.

4. Un guerrier ne renonce pas à ce qu’il aime, mais trouve l’amour dans ce qu’il fait.-Dan Millman.

5. Être héroïque, c’est être assez courageux pour mourir pour quelque chose.-Criss Jami.

6. Nous faisons la guerre pour vivre en paix.-Aristote.

7. Les anciens guerriers se sont battus pour conquérir et défendre des terres. Les guerriers d’aujourd’hui sont ceux qui se battent pour changer leur situation. – Lifeder.com.

8. Les guerriers sont nécessaires lorsque les faibles ne peuvent pas se défendre.

9. Le plus grand honneur de l’homme est d’être un guerrier pour défendre et protéger les droits de tous les autres.- Lifeder.com.

10. Un vrai guerrier ne se bat pas parce qu’il déteste ce qui est devant lui, mais se bat parce qu’il aime ce qui se trouve derrière lui.

