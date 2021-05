Memorial Day 2021 : Home Depot et Lowe’s sont ouverts aujourd’hui ?

. Home Depot et Lowe’s sont-ils ouverts pour le Memorial Day ?

Home Depot et Lowe’s sont-ils ouverts cette année pour le Memorial Day en 2021 ? Si vous avez besoin d’acheter des fournitures pour un projet de maison ou de jardin que vous vouliez faire pendant votre jour de congé, pouvez-vous visiter l’un de ces magasins ?

Nous avons de bonnes nouvelles pour ceux qui voulaient passer. Lowe’s et Home Depot sont tous deux ouverts aujourd’hui, donc les emplacements près de chez vous fonctionneront à leurs heures normales.

Home Depot ouvre aujourd’hui pour le Memorial Day

Home Depot est ouvert aujourd’hui pour le Memorial Day. Un représentant a confirmé à Heavy que les magasins seront ouverts pendant leurs heures normales aujourd’hui, lundi 31 mai.

Si vous n’êtes pas sûr des heures d’ouverture habituelles de votre magasin, vous pouvez le découvrir via le localisateur de magasin sur leur page d’accueil ou ici.

Un représentant de Home Depot a partagé des détails sur les offres spéciales du Memorial Day de la chaîne.

Ils ont partagé : « Toutes les offres sont disponibles sur HomeDepot.com. Vous pouvez trouver la circulaire complète du Home Depot Memorial Day, avec des idées de projets de bricolage et des ventes disponibles en magasin et en ligne, consultables et téléchargeables ici. “

Ils ont également partagé qu’il y avait déjà de bonnes affaires pour la fête des pères, y compris le kit combiné perceuse / perceuse compacte sans fil sans fil Milwaukee M18 18 volts au lithium-ion sans fil sans fil (2 outils) avec (2) piles de 2,0 Ah, chargeur et sac (Original: 229 $; maintenant : 199 $.)

Voici d’autres offres spécifiques au Memorial Day :

– Jusqu’à 30% de réduction sur une sélection de meubles

– Jusqu’à 25 % de réduction sur une sélection de linge de lit et de toilette

– Jusqu’à 25% de réduction sur une décoration murale sélectionnée

– Jusqu’à 20 % de réduction sur les animations en plein air

– Jusqu’à 15% de réduction sur les couverts

Selon le site Web de Home Depot, les heures d’ouverture du service client ne sont fermées que pour Noël et les magasins eux-mêmes ne sont fermés que pour Thanksgiving et Noël. Le site Web note: «Les autres jours fériés et lors de certains événements saisonniers ou en magasin, les heures d’ouverture des magasins peuvent varier. Vérifiez les heures d’ouverture du magasin auprès de votre magasin local avant de vous rendre. “

La Fondation Home Depot se concentre sur l’amélioration de la vie et des foyers des anciens combattants américains. La Fondation a investi plus de 375 millions de dollars dans les causes des anciens combattants depuis 2011, note le site Web. Ils prévoient d’investir 500 millions de dollars d’ici 2025 et 50 millions de dollars dans la formation. La Fondation accorde également des subventions à impact communautaire et dispose d’un programme de subventions pour le logement des anciens combattants qui offre des subventions à des organisations à but non lucratif pour la construction de maisons de réadaptation pour les anciens combattants.

Lowe’s ouvre aujourd’hui pour le Memorial Day

Les magasins Lowe’s sont généralement ouverts le Memorial Day. Pour connaître les heures ou les coordonnées du Lowe’s le plus proche de chez vous, rendez-vous ici.

Lowe’s propose un certain nombre de promotions du Memorial Day. Bien que ceux-ci puissent varier d’un magasin à l’autre, ils comprennent des offres spéciales sur l’équipement électrique extérieur, les grils, les meubles de patio, l’entretien de la pelouse et du jardin, les accessoires de piscine extérieure, les décorations de vacances, etc. Ils ont également des promotions sur les gros appareils électroménagers, les drapeaux américains, les roses, les lumières LED et plus encore.

Ce mois-ci, Building Homes for Heroes s’est associé à Lowe’s pour offrir des maisons aux anciens combattants et pour « aider nos anciens combattants à poursuivre leurs rêves de vie dans le sport, l’éducation et les affaires », selon un communiqué de presse. Lowe’s s’associe également à USO, AMVETS, Operation FINALLY HOME, et plus encore.

