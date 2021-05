Memorial Day : cible ouverte le Memorial Day ?

Cible .

C’est le Memorial Day en 2021, et en réfléchissant à vos besoins d’épicerie, vous vous demandez peut-être quelles sont les heures de Target aujourd’hui. Que vous souhaitiez visiter en personne ou faire livrer vos achats, Target peut être une bonne solution.

Tous les magasins Target sont ouverts aujourd’hui. Voici les dernières informations.

Target est ouvert pour le Memorial Day

Bien que Target ferme de nombreux jours fériés, le magasin est ouvert aujourd’hui pendant ses heures normales de Memorial Day, a confirmé un représentant à Heavy.

Les heures d’ouverture et de fermeture de Target peuvent varier selon l’emplacement et la région, bien que le site Web de Target indique que la plupart des magasins ferment à 22h00, heure locale. Pour voir les heures d’ouverture de votre magasin local, visitez le localisateur de magasin ici. Un représentant de Target a également partagé : “Pour trouver les heures d’ouverture d’un magasin, utilisez la fonction “Trouver un magasin” de Target.com pour sélectionner votre magasin et afficher les heures d’ouverture du magasin pour la semaine prochaine.”

Si vous ne souhaitez pas faire vos achats en magasin, vous pouvez toujours profiter des services en bordure de rue où les employés de Target chargeront votre coffre gratuitement (si vous utilisez l’application Target) ou des services de livraison. La livraison le jour même est disponible via l’application ou sur Target.com.

Target a plusieurs ventes du Memorial Day répertoriées sur son site Web ici si vous souhaitez faire du shopping. Cela comprend jusqu’à 25% de réduction sur certaines chaises, meubles et tapis d’extérieur, articles de lit et de bain, tapis, matelas, stores et 50% de réduction sur certains meubles de maison.

Vous pouvez également voir l’annonce hebdomadaire de Target ici. Bien que les offres spéciales puissent varier selon l’emplacement, les offres spéciales du Memorial Day peuvent inclure BOGO sur certains produits de bœuf haché, des offres spéciales sur l’eau gazeuse, des offres spéciales sur certaines marques de crème glacée et de croustilles, des rabais sur les boissons et la nourriture, des rabais sur certaines fournitures pour chats et chiens et produits alimentaires, remises sur les modèles de bols saisonniers et plus encore.

Target propose des vaccins contre le COVID-19

Target a travaillé avec CVS ​​pour proposer des vaccins COVID-19 dans ses pharmacies CVS en magasin. Ils acceptent désormais les rendez-vous sans rendez-vous ou programmés dans les pharmacies des magasins CVS. Si vous souhaitez prendre rendez-vous, vous devrez le faire via le site Web du CVS.

Pour trouver la pharmacie CVS la plus proche dans une cible près de chez vous, vous pouvez consulter le localisateur ici.

Le site Web de Target indique: «Compte tenu des directives mises à jour du CDC, Target n’exige plus que les invités et les membres de l’équipe entièrement vaccinés portent des couvre-visages dans nos magasins, sauf si les ordonnances locales l’exigent. L’utilisation de couvertures faciales est toujours fortement encouragée pour les clients et les membres de l’équipe qui ne sont pas complètement vaccinés et nous continuons à utiliser nos mesures de sécurité et de propreté les plus élevées, y compris la distance sociale, dans tous nos magasins. Target propose des rendez-vous pour le vaccin COVID-19 dans presque tous les sites CVS de Target pour les invités et les membres de l’équipe. Nous offrons également aux membres de l’équipe américaine payés à l’heure lorsqu’ils reçoivent leurs clichés et des trajets Lyft gratuits, jusqu’à 15 $ dans chaque sens, pour que notre équipe se rende à leurs rendez-vous et en revienne. »

Le site note également: “Bien que nous continuions à fonctionner avec des limites de capacité conformes aux directives de distanciation sociale du CDC, cela n’affecte généralement pas notre capacité à recevoir tous les invités qui souhaitent faire leurs achats dans nos magasins.

Le mardi, Target a toujours un temps de magasinage dédié aux personnes âgées pendant la première heure d’ouverture du magasin et aux clients vulnérables ou à risque.

Ceci est la version originale de Heavy.com

LIRE LA SUITE : Memorial Day 2021 : CVS et Walgreens sont-ils ouverts ?