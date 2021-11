Memorial Day: ils servent également ceux qui ne font que s’opposer

Loin de moi l’idée de me vanter, mais à vrai dire, j’ai servi mon pays pendant à peu près toutes les guerres américaines de ma vie d’adulte. Du Vietnam à l’Irak, j’ai marché, parlé et écrit contre chacun d’eux. Bien que je ne me considère pas comme un pacifiste, j’ai résisté même à des guerres comme les brimades que nous avons subies à Grenade, dont on ne se souvient presque plus.

Mais des gens y sont morts. On nous dit dans les termes les plus libres de contenu que les gens dans ces guerres sont morts pour nous garder libres, mais il n’y a pas vraiment eu une telle guerre depuis que j’ai atteint l’âge de la conscription à cette époque pittoresque où servir dans l’armée n’était pas un choix du tout. C’était quelque chose que vous avez fait sous la contrainte, ou autre. Vous vous êtes présenté pour l’induction, vous vous êtes entraîné et, dans de nombreux cas, vous avez été envoyé à l’étranger quelque part, peut-être pour tirer sur des gens et pour vous faire tirer dessus. Mais il est difficile de voir comment tout cela était au service de la liberté ou de la sécurité nationale.

Mais une fois qu’on nous a dit ce gros mensonge, nous sommes restés informés, surtout après la fin du repêchage. Nous avons institué une armée entièrement volontaire après le Vietnam, donc la résistance aux guerres, ou même beaucoup de pensées « critiques » à leur sujet s’est en quelque sorte tarie parce que, hé, les troupes « savaient dans quoi elles s’embarquaient », pour paraphraser quelque chose que ce grand guerrier, Donald Trump a parlé, sans pitié, des soldats morts sous sa surveillance. C’étaient des volontaires, nous pouvions donc tous prendre une profonde respiration, sachant qu’ils n’étaient que des travailleurs dans les champs de bataille, faisant leur travail et choisissant de prendre les risques associés.

Et maintenant, bien sûr, les plus jeunes qui n’ont jamais eu l’ombre du courant d’air au-dessus de leur tête sont entraînés à dire « merci pour votre service » à toute personne portant une casquette ou arborant un autocollant de pare-chocs attestant de leur service à notre « liberté ». . » C’est un beau geste, je suppose, mais c’est plutôt générique et aveugle, conférant la même gratitude au lieutenant Calley qu’à de vrais héros comme Audie Murphy ou Ira Hayes.

Pendant ce temps, les personnes qui n’attiraient pas automatiquement l’attention pour soutenir l’expédition de jeunes hommes et femmes pour faire face à d’éventuelles morts ou blessures dans des pays étrangers étaient qualifiées de lâches et de traîtres, en quelque sorte moins patriotes que ceux-là, comme Dick Cheney, Rush Limbaugh, George W. Bush ou Donald Trump, qui ont tous applaudi leurs camarades de lycée alors qu’ils se battaient et mouraient, mais s’assuraient qu’ils n’avaient pas à « défendre la liberté » eux-mêmes. Vous seriez probablement insulté et écorché si vous vous prononciez contre des guerres qui n’avaient que peu ou rien à voir avec la liberté et qui avaient beaucoup à voir avec la protection des intérêts des entreprises, des compagnies pétrolières ou des intérêts des profiteurs de guerre comme Halliburton, etc. Al.

Je ne veux pas remercier ces 58 000 hommes et femmes américains qui sont morts au Vietnam. Je ne veux pas non plus remercier les près de 3 millions d’Américains qui ont servi là-bas au cours de cette longue guerre au service des mensonges qu’on avait racontés aux Américains, y compris cette rumeur sur l’incident du golfe du Tonkin. Je ne sais pas pourquoi je devrais remercier ces anciens combattants morts et mutilés. Rien de tout cela ne concernait la «liberté» ou la sécurité des Américains dans leur lit, même si je suis sûr que beaucoup de jeunes hommes dont le teint ne s’était pas encore éclairci croyaient vraiment ou voulaient désespérément croire que c’était le cas. Mais nous avons gâché ou endommagé énormément de vies, américaines et vietnamiennes, et je pense que ces gens méritent des excuses, surtout ceux qui croyaient le plus ardemment qu’ils servaient leur pays et dont le patriotisme et la confiance dans les dirigeants ont été si injustement maltraités et cruellement exploités. .

Pour moins que rien.

Leurs sacrifices, leurs morts, leurs blessures n’étaient pour la liberté de personne, et surtout pas pour la liberté de ces conscrits dont la majorité aurait préféré ne pas partir, ne pas saigner et ne pas mourir. Aucun méchant vietnamien ne nageait vers l’Amérique avec des couteaux serrés dans les dents, avec l’intention d’assassiner les femmes et les enfants des États-Unis dans leur guerre malfaisante contre le capitalisme, le baseball, Dieu et la tarte américaine.

Elle était peu connue pendant la guerre et surtout oubliée puisque Ho Chi Minh, leader du Nord Vietnam, était un grand admirateur de Thomas Jefferson et des révolutions française et américaine. On a oublié que des sondages menés même très tard dans cette guerre ont révélé qu’une grande partie des Américains ne savaient pas vraiment quel camp nous soutenions au Vietnam, et qu’un nombre important d’Américains ne pouvaient pas localiser le Vietnam sur une carte du monde. . Néanmoins, le soutien à la guerre n’a commencé à s’affaiblir qu’après l’offensive du Têt en 68. Les attitudes en faveur de la guerre n’étaient pas particulièrement idéologiques ; le soutien était largement motivé par l’idée de gagner. Une fois que cette possibilité a commencé à disparaître, le soutien a fait de même.

Ceux d’entre nous qui se sont opposés à cette horrible guerre en Asie du Sud-Est étaient tous des volontaires au service de notre pays, et beaucoup d’entre nous n’ont pas arrêté ce service lorsque nous n’étions plus éligibles pour la conscription. Nous avons rarement risqué notre vie dans notre service anti-guerre dans notre pays, mais certains d’entre nous ont été battus, emprisonnés ou gazés à cause de cela. Nous mettons nos futures carrières en danger. Nous vivions sous un nuage, avec des infiltrés du FBI prenant nos photos lors des manifestations. On nous a dit que les informations recueillies sur nous rendraient difficile l’obtention d’un emploi ou le soutien de nos familles à l’avenir. On nous appelait de toutes sortes de noms. Pire encore, nous avons été accusés de ne pas soutenir « nos braves garçons en uniforme », même si la plupart d’entre nous pensaient que c’était précisément ce que nous faisions. Nous étions contre la guerre, mais moi et tous ceux que j’ai rencontrés dans le mouvement anti-guerre avons toujours eu l’impression que nous dépensions nos énergies à soutenir ces « garçons » tandis que les pom-pom girls les plus bruyantes pour la guerre du Vietnam et les guerres qui ont suivi semblaient beaucoup trop prêts à envoyer des soldats à la mort sans trop examiner les raisons pour lesquelles ils étaient en train de mourir.

Une fois que la guerre du Vietnam s’est terminée de manière si ignominieuse, les histoires ont pris racine sur des manifestants anti-guerre crachant sur les soldats de retour, une histoire qui est devenue de plus en plus improbable et apocryphe à mesure qu’elle se répétait. Les vétérans sont rentrés chez eux aigris, beaucoup d’entre eux ont conseillé de blâmer le mouvement anti-guerre et les politiciens faibles de ne pas les avoir laissés « bombarder le Vietnam à l’âge de pierre », afin qu’ils puissent rentrer victorieux.

Je n’ai jamais regretté les kilomètres parcourus ou le temps que j’ai passé à m’opposer à l’une des guerres auxquelles je me suis opposé. Je considère qu’il a été au service de mon pays. Des millions de personnes comme moi brandissaient des pancartes, se prononçaient et étaient souvent matraqués par des flics. Certains d’entre eux sont morts sur le chemin des cours à Kent State, abattus par des gardes nationaux à peu près du même âge.

Certains ont mis fin à leur engagement politique une fois la guerre terminée, se tournant vers la fête, la cocaïne et le disco à la fin des années 70. Mais beaucoup d’autres ont continué à rester engagés, à se présenter au service pour empêcher, la plupart du temps sans succès, les guerres coûteuses et erronées qui sont venues plus tard. À leur honte, beaucoup d’hommes qui ont servi au Vietnam et auraient dû apprendre quelque chose de la trahison de leur patriotisme, n’ont pas parlé au nom des générations qui ont suivi et ont été amenés à se battre et à mourir inutilement dans des endroits comme l’Irak.

C’est parce que nous avons tiré les mauvaises leçons de ces guerres coûteuses depuis un bon moment maintenant, accrochés à la dernière bonne guerre que nous avons menée contre les puissances de l’Axe, la « bonne guerre » contre le fascisme international, le génocide et le nationalisme fébrile. Apprendre les fausses leçons de ces guerres depuis lors rend un très mauvais service à ceux qui ont saigné et sont morts. Le plus gros mensonge perpétuant ces fausses leçons est celui selon lequel toute cette mort et tout cet argent ont été dépensés pour nous garder libres, en sécurité et en sécurité. C’est obscène dans sa malhonnêteté, et nous pouvons être à peu près certains que plus de jeunes hommes et femmes mourront en servant ce mensonge à l’avenir.

J’aimerais donc prendre un moment en ce week-end consacré à la mémoire des personnes qui ont servi leur pays en se dressant contre des guerres qui allaient à l’encontre des meilleurs idéaux de l’Amérique, des conflits basés sur des mensonges flagrants. Je voudrais remercier des héros comme George McGovern, pour son service dans la guerre et contre la guerre. Je voudrais exprimer ma gratitude pour le courage qu’il a fallu à un éventail de personnes, du Dr Spock au Chicago 7 qui se sont tenus dans l’opposition, servant leur pays honorablement et par principe. Merci à des personnes comme Eugene McCarthy, David Harris, Martin Luther King, Jr., Joan Baez, Muhammed Ali, Jane Fonda, et tous ceux dont les noms étaient connus, et à tant d’autres dont les noms ne l’ont jamais été, les personnes qui ont répondu à l’appel à servir leur pays en répondant d’abord à l’appel à la conscience.

Cela semble être un sentiment approprié pour un week-end dédié à honorer le service au pays. Combien mieux notre pays serait maintenant si le service de ces manifestants anti-guerre, passés et présents, avait été pris en compte.

