Mémorial du prince Philip: Gun rend hommage au duc d’Édimbourg à travers le Royaume-Uni – à quelle heure? | Royal | Nouvelles

La Grande-Bretagne est en deuil après la mort de l’époux bien-aimé de la reine Elizabeth II, le prince Philip, vendredi à l’âge de 99 ans. Le duc d’Édimbourg a consacré plus de sept décennies au service de la Couronne et sa vie extraordinaire de service public sera honorée par des coups de canon aujourd’hui.

Les coups de canon auront lieu à Londres, Cardiff, Belfast et Édimbourg ainsi qu’à bord de certains navires de la Royal Navy et à Gibraltar à partir de 12 heures.

41 coups seront tirés à des endroits autour de la Grande-Bretagne à un taux d’un coup par minute à partir de midi.

Le duc était extrêmement fier de son passé naval et a également occupé plusieurs rôles militaires cérémoniels en tant qu’époux de la reine.

Il s’agissait notamment du titre de capitaine général des Royal Marines qu’il a transmis au prince Harry lors de sa retraite en 2017.

Une déclaration du site Web de la famille royale expliquant la tradition des salves d’armes à feu se lit comme suit: << La tradition des coups de feu tirés dans tout le pays pour marquer des événements nationaux importants remonte au moins au XVIIIe siècle, et il existe des archives historiques de saluts qui ont lieu comme dès le 14ème siècle, lorsque les armes à feu et les munitions ont commencé à être adoptées plus largement.

“Des coups de feu similaires ont été tirés pour marquer la mort de la reine Victoria en 1901.”

Comment regarder les saluts d’armes à feu?

La pandémie de coronavirus en cours signifie que l’on dit aux gens de ne pas se rassembler en public pour pleurer le duc d’Édimbourg.

Au lieu de cela, le gouvernement a exhorté les Britanniques à regarder les saluts d’armes à feu en ligne ou à la télévision.

Où se déroulent les saluts d’armes à feu?

À Londres, six canons de campagne de 13 livres de la Première Guerre mondiale seront tirés sur la King’s Troop Royal Horse Artillery à Napier Lines, Woolwich Barracks, dans le sud-est de la capitale.

Les armes à feu utilisées ont également été tirées pour le mariage du duc avec la reine et lors de son couronnement en 1953.

L’Honorable Artillery Company effectuera un salut à la Tour de Londres.

Des armes à feu seront également tirées sur le château de Cardiff, le château de Hillsborough, Belfast et le château d’Édimbourg.

Le HMS Diamond, le HMS Montrose et le HMNB Portsmouth salueront également, tandis que le Royal Gibraltar Regiment tirera depuis le territoire britannique d’outre-mer.