Mémorial pour le conducteur décédé de 23 ans installé sur la scène de l’accident

Un mémorial a été installé à Las Vegas pour la victime dans le Henri Ruggs accident… à l’endroit où l’ancien joueur des Raiders a percuté l’arrière d’un RAV4, tuant un homme de 23 ans Tina Tintor – et c’est un affichage incroyablement triste.

TMZ Sports a des photos du mémorial – avec des photographies, des bougies et des fleurs – érigées par la famille, les amis et d’autres personnes profondément touchées par l’histoire tragique à quelques mètres du lieu de l’horrible accident.

Peut-être la plus déchirante – une photo de la jeune femme de 23 ans avec son golden retriever bien-aimé … qui est également décédée dans l’accident et l’incendie qui a suivi. Tous deux ont été piégés dans le véhicule et incapables de s’échapper.

La police allègue qu’un Ruggs en état d’ébriété conduisait sa Chevrolet Corvette à des vitesses ridicules, frapper 156 MPH seulement 2,5 secondes avant de faire reculer la Toyota à 127 MPH, envoyant les deux véhicules déraper sur 500 pieds.

Les autorités affirment que la jeune femme de 23 ans et son chien n’ont pas pu s’échapper … et ont brûlé à l’intérieur de la voiture avant que les secours ne puissent les sauver.

Ruggs, 22 ans, dont le taux d’alcoolémie était de 0,161 à l’hôpital, a été accusé avec plusieurs crimes – DUI entraînant la mort ou des blessures graves et la conduite imprudente – et risque 46 ans de prison, selon le procureur de district.

Jeudi, nous avons publié un vidéo émotionnelle de la scène … montrant Henry embrassant sa petite amie alors qu’ils étaient assis sur le trottoir, criant et pleurant, à quelques mètres de la voiture en feu.

Ruggs – qui a été libéré par les Raiders moins de 24 heures après l’accident – ​​a déposé une caution de 150 000 $ et est hors de garde.

Il doit revenir devant le tribunal de Vegas la semaine prochaine.