Memory Pak : L’étrangeté exquise des Sims : Bustin’ Out

J’ai toujours aimé le jeu de construction de maison et de simulation de vie Les Sims. J’ai pris le train en marche dès le premier jour, depuis que j’ai rencontré la famille du tutoriel, Bob et Betty Newbie, et découvert qu’ils pouvaient faire un bébé en s’embrassant pendant des heures. Comme dans la vraie vie, bien sûr.

La vie de la plupart des gens, je passerais des heures et des heures à construire des rectangles massifs et hideux et à les remplir d’histoires tirées directement d’un feuilleton, sauf avec plus de décès liés à l’échelle de piscine que d’habitude.

Pendant que je jouais Les Sims 2 dans la chambre d’amis de mes parents, j’ai tenté de recréer les Olympiens du mythe grec ancien, avant d’abandonner dans la panique à cause de la quantité d’inceste nécessaire. Dans Les Sims 3, j’ai eu une famille qui a été déchirée lorsque le mari a trompé sa femme avec un floozy qu’il a rencontré en France – mais la femme s’est vengée en s’enfuyant avec le majordome. Qui était un robot. Dans les jeux Sims, le décor est planté pour toute histoire étrange que vous voulez raconter, et tous les outils sont prêts pour vous.

« relativement normal », accent mis sur le « relativement » (Image : EA)

Mais les jeux PC grand public, Les Sims 1-4, sont relativement normaux, tout compte fait. Parfois, vous aurez des grossesses extraterrestres et des invasions de vampires, et quelques-uns des packs d’extension ajoutent explicitement des événements surnaturels, mais il est également parfaitement possible de vivre une vie tranquille dans un chalet à la périphérie de la ville et d’éviter tous les trucs loufoques, au lieu d’avoir une existence tout à fait normale où vos enfants ont des origines simples et tout le monde meurt de vieillesse. BOOSTER.

Ce n’est pas le cas avec Maxis et les entrées Sims sur console d’EA, qui s’en tiennent souvent plus rigidement à une histoire prédéterminée et sont complètement farfelues. Je n’en ai pas trop joué, car la qualité diffère énormément d’un jeu à l’autre, mais j’ai joué énormément aux Sims : Bustin’ Out sur Game Boy Advance. J’ai appris au cours des années qui ont suivi que presque tout le monde – du moins, dans mon groupe d’amis – a ce jeu Sims dérivé dont ils ont de bons souvenirs, et aussi des cauchemars, donc au moins je ne suis pas seul.

L’Urbz était les Sims essayant d’être “cool”. Cela a-t-il fonctionné ? Je ne sais pas, mais je m’habille toujours comme si je venais de rouler dans une benne pleine de ceintures (Image: EA)

The Urbz: Sims In The City est le jeu sur console sorti après Bustin ‘Out, et selon que vous jouez à la version portable ou console, implique soit de se lier d’amitié avec les Black Eyed Peas, soit de rencontrer des vampires et de voyager dans le temps.

Les Sims 2 sur DS sont devenus encore plus étranges, avec des cultes de vaches, des robots, des extraterrestres et des choses étranges qui se produisent dans le désert. Je vous recommande fortement de lire Leah Williams de Kotaku Australia au sujet de la qualité du jeu. J’apprécie beaucoup de savoir qu’il existe un autre écrivain avec une obsession pour un jeu de niche particulier. Leah, si tu lis ceci, soyons copains. (Le mien est Fantasy Life, au fait.)

(Oh, et au fait, le scénariste principal de tous ces jeux, Darby McDevitt, deviendra plus tard scénariste principal sur les jeux Assassin’s Creed et directeur narratif d’Assassin’s Creed Valhalla. Quelle carrière.)

C’est dans Les Sims 2 sur DS. C’est une vraie capture d’écran. C’est un homme que vous venez de rencontrer. (Image : EA)

Le principe de The Sims: Bustin’ Out, cependant, est que votre personnage visite la maison de son oncle Hayseed pour l’été, et vous devrez gagner de l’argent en faisant divers mini-jeux de travail afin de déménager et d’acheter votre propre maison et décent meubles, plutôt que de vivre dans sa grange. N’avons-nous pas tous acheté un manoir en rendant visite à de la famille en été ? Quelle chose normale à faire.

En chemin, vous rencontrerez un groupe de cinglés, qui vous donneront des quêtes, et certains peuvent potentiellement emménager avec vous s’ils vous aiment assez. Cela inclut des personnages comme Mel Odious, un hippie avec des démons intérieurs; Lottie Cash, qui aime faire du shopping ; et Olde Salty, un pêcheur fou. Qui ne voudrait pas vivre avec un gars que vous avez rencontré il y a à peine deux semaines ? Aussi très normal.

© EA © EA © EA © EA

Jusqu’ici, donc Sims, non? Les hippies en colère et les chercheurs d’or avides d’argent ne sont pas vraiment nouveaux dans la série, après tout. Mais quand vous êtes initié à de nouveaux concepts bizarres – un coq meurtrier qui est en liberté en ville, un fantôme en colère qui veut que vous résolviez des énigmes, et la fin du jeu, qui vous fait acquérir des richesses, un manoir et peut-être même un amant avant votre oncle annonce brusquement que vous êtes un extraterrestre et vous oblige à monter à bord d’une fusée – le jeu se démarque comme quelque chose d’un peu plus unique que d’habitude.

Mon expérience de Bustin’ Out a peut-être été ce qui en a fait un jeu si mémorable pour moi : j’y ai joué presque entièrement après l’heure du coucher, assis à mon bureau et écoutant le dernier album de Pink. Le tiercé sensoriel du jeu, l’obscurité éclairée par une seule lampe de bureau un peu merdique et les tons doux du rose sont maintenant tous liés ensemble dans mon esprit; Je ne peux pas écouter “Trouble” sans me souvenir très clairement du mini-jeu de tonte de pelouse où vous pouvez “accidentellement” écraser les poulets de votre oncle. Il y a quelque chose à propos de jouer à un jeu effrayant la nuit, en particulier cette effrayante spécificité des jeux pour enfants du milieu des années 2000; il amplifie la bizarritude d’au moins 200%. Fait.

Ce mec suuuuucks. (Image : EA)

Cela fait dix ans que nous n’avons pas eu un jeu Sims étrange et basé sur une histoire. Il y a eu une brève apogée au cours de laquelle nous avons reçu Bustin’ Out, Urbz, Histoires de vie, Histoires de naufragés, et Les Sims Médiéval en l’espace de quelques années – dont beaucoup étaient profondément imparfaites, sous-financées ou superficielles, mais qui ont toutes tenté de réorganiser la série bien connue de manière intéressante. Il est logique qu’EA et Maxis concentrent leurs efforts sur la série principale de plusieurs millions de ventes, plutôt que de faire des retombées cultes préférées qui ne sont même pas garanties d’être des millions de vendeurs, et je ne peux certainement pas raisonnablement m’attendre à ce qu’ils reviennent à les trucs bizarres – mais tout de même, ça me manque.

Parfois, lorsque j’écris mes Memory Paks, je me rends compte que mes souvenirs sont mieux conservés sous forme d’instantanés parfaits dans le temps. Je ne peux pas reproduire le sentiment de jouer à Pokémon Snap dans une garderie après l’école avec beaucoup trop d’enfants collants et des tapis qui sentaient le pipi de chat; même si je pouvais, ce ne serait pas pareil. En fait, cela pourrait être une bonne chose.

Bien. Je ne voulais pas vivre avec toi de toute façon, Chet (Image: EA)

D’autres fois, les souvenirs du Memory Pak me rappellent des expériences de jeu si bonnes que j’ai hâte de les revivre, comme les rebondissements dans Ace Attorney, ou cette première fois que Link sort du Temple du Temps en tant qu’adulte. Il y a des souvenirs, et il y a des moments, voyez-vous – certains que vous pouvez revisiter et d’autres non.

Les Sims : Bustin’ Out n’est pas quelque chose que je peux revoir. C’était une époque, un lieu et un jeu très spécifiques, qui étaient aussi un produit très spécifique de son époque. Il a relativement bien vieilli, je pense, mais je ne pense pas que je le rejouerai de sitôt – je me demande juste si nous pourrons jamais revenir au côté loufoque de Maxis… ou si nous devrions du tout. Peut-être qu’il vaut mieux laisser les jours farfelus des années 2000 dans le passé.