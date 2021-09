Memory Pak : si le crash dans le burnout est faux, alors je ne veux pas avoir raison

Image : Critère / EA

Joyeux anniversaire, GameCube ! Cela fait vingt ans que votre magnifique et épaisse forme indigo orne nos supports de télévision, et nous avons tous été initiés à ce beep-deedle-deedle-deedle-beedle-deedle-beedly-bip, BLUMP. Vous savez celui que je veux dire.

Le catalogue de la GameCube est si remarquable que j’ai déjà écrit plusieurs articles sur ses jeux, de mon jeu préféré, Paper Mario: The Thousand-Year Door, aux sombres réalités de Harvest Moon: A Wonderful Life. Mais il y a encore tellement d’autres jeux dont on peut parler ! Le manoir de Luigi ! Super Mario Soleil ! La Légende de Zelda : Wind Waker !

Mais je ne suis pas ici pour parler des jeux ‘Cube’ de Nintendo. Oh non. Nous avons tout le temps pour ça. Je suis ici pour parler du BURNOUT.

Burnout a été initialement publié par le studio britannique Criterion sur PS2 en 2001, et est arrivé sur GameCube l’année suivante, apportant pour la première fois au public de Nintendo son chaos de course automobile et de simulation de crash (bien que les tranches ultérieures de la série éviteraient les consoles de Nintendo entièrement). Mais, pour ce brillant été 2002, mon petit frère et moi passions des heures à jouer à Burnout sur la manette GameCube glorieusement cliquable. Mais nous ne l’avons pas joué comme nous étions censés le faire – et il s’avère que c’était la meilleure façon de le jouer.

Vous voyez, Burnout est un jeu de course dans l’âme. Vous pouvez piloter d’autres voitures et essayer de les battre jusqu’à la ligne d’arrivée. Mais c’est ennuyeux. La particularité de Burnout était la destruction : à chaque crash, le jeu vous disait combien le crash vous coûterait. Je ne sais pas comment ils l’ont compris – le coût comprend-il les dommages-intérêts ? Assurance? Voyages à l’hôpital? Ce n’est pas très clair, mais ce n’est pas grave. Ce qui compte, c’est le frisson de celui-ci.

L’épuisement professionnel vous donnerait un « boost » si vous faisiez des choses dangereuses, comme conduire du mauvais côté de la route ou manquer d’autres voitures. C’était incité à vous faire conduire comme un bouton. Et j’ai fait. J’ai perfectionné la déviation de l’autre côté de la route et j’ai joué au poulet avec des voitures, des camions et des camions-citernes pour obtenir ce coup de pouce jusqu’au bout. Ensuite, je le terrassais, en visant non pas la ligne d’arrivée mais mon objectif ultime : autant de camions-citernes que je pouvais atteindre en une seule fois.

Nous avons rapidement compris que le meilleur endroit pour accumuler le crash le plus coûteux était juste avant le tunnel souterrain, et si nous pouvions dériver latéralement dans cinq pétroliers, c’est encore mieux. L’astuce consistait à faire rouler les pétroliers sur le côté, de sorte que chaque voiture s’entasse dans l’enfer ardent et s’ajoute à la pile de dollars que nous serions censés débourser. Nous avons en moyenne environ 125 000 $, ce qui n’est honnêtement pas si mal pour la quantité de carnage que nous avons causé.

Il y a, bien sûr, beaucoup d’arguments fatigués sur la façon dont les jeux vidéo vous rendent violent, mais je peux vous promettre que je n’ai jamais fini par totaliser un tas de camions-citernes dans la vraie vie. Peut-être parce que je n’en ai jamais eu l’occasion, mais probablement parce que je n’ai pas 125 000 $ à revendre. Mon frère, cependant, est finalement entré dans l’ingénierie du sport automobile, et il construit actuellement des voitures pour gagner sa vie. Probablement.

Parfois, la meilleure partie de posséder un jeu est que vous pouvez y jouer comme vous le souhaitez. Sur la N64, je démarrais occasionnellement Mario Kart juste pour faire un petit tour dans le désert de Kalamari ou faire une belle balade à cheval sur Epona à Ocarina of Time. C’est pourquoi j’aime tellement les jeux d’agriculture calmes, parce que votre temps vous appartient – il n’y a personne à battre, aucun méchant à maîtriser, juste vous et un tas de terres à cultiver et de l’argent à dépenser. Lorsque les développeurs vous donnent un bac à sable, ou la simple suggestion de libre arbitre dans un jeu, il peut être étonnamment amusant de passer quelques heures à jouer d’une manière qui n’est pas techniquement censée le faire.

À quels jeux jouez-vous lorsque vous voulez juste vous amuser ? Racontez-moi vos histoires dans les commentaires!