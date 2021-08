Memphis Depay a des sentiments mitigés après avoir marqué son premier but en Liga pour Barcelone

Memphis Depay a admis qu’il avait des sentiments mitigés après avoir marqué son premier but en Liga pour Barcelone samedi contre l’Athletic à San Mames.

Le Néerlandais a ouvert son compte avec un brillant effort pour sauver un point pour les visiteurs lors d’une nuit difficile pour les hommes de Ronald Koeman.

Memphis a admis après le match qu’il était heureux de marquer le pas pour son nouveau club mais n’a pas pu célébrer correctement en raison du résultat.

« C’est merveilleux de marquer un but, mais je suis déçu du résultat. Donc, il y a deux côtés, je ne peux pas trop l’apprécier car nous n’avons pas obtenu les trois points. “C’était un match difficile mais évidemment marquer mon premier but pour le club, ça fait du bien, ça veut dire beaucoup, et je veux apporter plus.” Origine | FC Barcelona

Le Néerlandais a maintenant un but et une passe décisive lors de ses deux premières sorties en Liga pour Barcelone et ressemble déjà à une affaire pratique pour le club.