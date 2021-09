Memphis Depay au doublé dans la victoire néerlandaise

in

La riche veine de buteurs de Memphis Depay s’est poursuivie avec deux buts pour les Pays-Bas contre le Monténégro lors des éliminatoires de la Coupe du monde samedi.

L’attaquant barcelonais a ouvert le score sur penalty à la 38e minute. Sa frappe signifie qu’il n’a pas converti six de ses sept pénalités pour son pays (merci Opta). Les seuls joueurs à avoir marqué plus de pénalités pour les Pays-Bas sont Ronald Koeman (8), Robin van Persie (7) et Johan Neeskens (7).

On a le sentiment que Memphis pourrait bien finir par tirer les penaltys pour le Barça cette saison, en particulier avec Lionel Messi, et Antoine Griezmann étant tous deux partis

La nouvelle recrue de Barcelone a ensuite ajouté un beau deuxième but juste après l’heure de jeu. Memphis a écrasé le ballon devant le gardien de but à son poste proche pour donner aux hôtes une avance de 2-0. Cela fait désormais 30 buts en 70 matches pour Memphis avec l’équipe nationale.

Georginio Wijnaldum a ajouté un troisième pour les Oranje, ce qui apporte une autre excellente statistique des bonnes personnes d’Opta. Un énorme 28 des 50 derniers buts marqués par les Pays-Bas ont été marqués par Wijnaldum (14) ou Memphis (14).

Le PSV Cody Gakpo a conclu une victoire confortable pour les Pays-Bas à la 76e minute avec le quatrième but de l’équipe. Cette victoire maintient les Pays-Bas à la deuxième place du groupe, à un point du leader turc qu’ils affronteront mardi.