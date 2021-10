Memphis Depay bat le record des Pays-Bas face à Gibraltar

Memphis Depay a battu un nouveau record pour les Pays-Bas lors de la victoire de qualification pour la Coupe du monde lundi contre Gibraltar à Rotterdam.

Le Néerlandais a marqué deux fois pour porter 13 buts pour son pays en 2021, ce qui est un nouveau record, comme l’a montré Opta.

Memphis avait commencé le match en attaquant Virgil van Dijk pour le premier but d’un corner, puis a raté un penalty. Cependant, il n’a pas tardé à se racheter en ajoutant une seconde à la 21e minute.

L’attaquant barcelonais a ensuite eu une autre chance sur place dans les arrêts de jeu à la fin de la première mi-temps et cette fois, n’a commis aucune erreur avec son penalty pour élever le record.

Les buts de Memphis signifient également qu’il a désormais 35 ans pour son pays, à égalité avec Ruud van Nistelrooy et Faas Wilkes. Il n’est qu’à deux derrière Arjen Robben et Dennis Bergkamp et 15 derrière Robin van Persie.

Le joueur de 27 ans n’en avait pas fini là non plus et a récolté sa deuxième passe décisive du match après que les buts de Denzel Dumfries et Arnaut Danjuma aient porté le score à 5-0 contre les Pays-Bas.

Memphis a scellé une belle soirée de travail en installant Donyell Malen pour le numéro six. L’attaquant a joué un une-deux avec Wout Weghorst, puis a passé le ballon à Malen pour terminer.

Les résultats maintiennent les Pays-Bas en tête du groupe G, avec deux points d’avance sur la Norvège, tandis que Memphis est en tête du classement des buts et des passes décisives lors des qualifications européennes.

Le Barça sera heureux de voir Memphis de retour sous la forme de buts après avoir connu une période sèche pour les géants catalans et avec des matchs clés contre Valence, le Dynamo Kiev et le Real Madrid.