Memphis Depay : C’est littéralement un rêve devenu réalité de rejoindre Barcelone

Memphis Depay a envoyé un message aux supporters de Barcelone après avoir conclu un accord pour rejoindre les géants catalans lors d’un transfert gratuit cet été.

L’international néerlandais deviendra officiellement un joueur de Barcelone à l’expiration de son contrat avec Lyon et signera un contrat de deux ans au Camp Nou.

Depay, qui fait actuellement partie de l’équipe néerlandaise à l’Euro 2020, a clairement indiqué à quel point il était ravi de rejoindre Barcelone.

« Bonjour à tous, c’est Memphis. Et c’est enfin officiel, je vais rejoindre le FC Barcelone et j’en suis très excité. C’est littéralement un rêve devenu réalité pour moi de rejoindre le plus grand club du monde avec les plus grands fans.

«Je suis tellement excité de jouer pour les fans devant un stade plein. Les fans du Barça sont évidemment très spéciaux, la façon dont ils vivent le jeu, vivent le jeu. Ils aiment tellement le football. Je suis très excité de jouer devant une foule comme ça.

“Évidemment, je tiens à remercier l’ensemble du conseil d’administration de Barcelone, le président et l’entraîneur pour avoir conclu l’accord. Avec mon équipe, nous sommes parvenus à un accord final. “

«Je suis donc très excité à ce sujet, très fier et je vais tout faire et tout donner pour le club. Alors oui, je suis prêt. Visca Barça !

Origine | FC Barcelona