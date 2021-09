Memphis Depay consolide en tant que buteur avec les Pays-Bas

08/09/2021 à 12h30 CEST

L’attaquant du FC Barcelone Memphis Depay continue d’entrer dans l’histoire avec les Pays-Bas et est déjà le huitième meilleur buteur de l’histoire de l’équipe nationale avec 33 buts. Un triplé prestigieux contre la Turquie l’a conduit à égale Johan Cruyff et Abe Lenstra dans le classement des meilleurs buteurs avec l’élastique de la Orange.

Les Hollandais, qui a débarqué à Barcelone sans frais de l’Olympique de Lyon, traverse un doux moment et s’est imposé comme le grand leader de l’équipe de Louis Van Gaal avec Frenkie De Jong, un autre footballeur du FC Barcelone. Avec cinq buts lors des deux derniers matches internationaux, l’attaquant a guidé les Pays-Bas en tête du classement des qualifications pour Qatar 2022.

33 – Memphis Depay a inscrit son premier triplé avec les Pays-Bas 🇳🇱 et a égalé Johan Cruyff et Abe Lenstra en tant que huitième meilleur buteur de l’équipe des Pays-Bas (33 buts). Élite. pic.twitter.com/WphgUaJILh – OptaJose (@OptaJose) 7 septembre 2021

Son premier tour de chapeau en tant qu’international certifie l’explosion et la confirmation définitive en tant que grande star du football européen. Après avoir été important avec Barcelone lors des trois premières journées de Liga, le Néerlandais est destiné à diriger l’équipe de Ronald Koeman cette saison avec les départs d’Antoine Griezmann et surtout de Leo Messi.

Entrez dans l’histoire avec Barcelone

Memphis Depay est venu à Barcelone pour marquer l’histoire d’un autre chapitre des bonnes relations entre les Néerlandais et le club du Barça. Avec 22 buts et 12 passes décisives derrière lui la saison dernière, l’attaquant a commencé comme il a terminé : il compte deux buts et une passe décisive en tant que joueur du Barça et cinq buts et une passe décisive pour les Pays-Bas..

L’attaquant est le cinquième joueur avec la valeur marchande la plus élevée en tant que transfert à coût zéro, réaffirmant le grand mouvement de Barcelone dans ce marché estival, marqué par les besoins financiers du club.. L’ex également du PSV et de Manchester United est destiné à être un acteur important dans l’immédiat du FC Barcelone.