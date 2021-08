Memphis Depay, dans le top 10 des buts et passes décisives de la saison 2021/22

08/03/2021 à 10h34 CEST

L’attaquant du FC Barcelone Memphis Depay a inscrit 20 buts et 12 passes décisives la saison dernière, ce qui l’a placé dans le top 10 des joueurs les plus influents en tant que neuvième membre.. Le podium est complété par Robert Lewandowski avec 41 buts et sept passes décisives, Leo Messi avec 30 buts et 11 passes décisives et Harry Kane avec 23 buts et 14 passes décisives, tous meilleurs buteurs dans leurs ligues respectives.

Les Hollandais, qui est venu à Barcelone sans frais après avoir rompu le contrat avec l’Olympique de Lyon, est l’une des grandes sensations dans l’équipe de Ronald Koeman lors de la pré-saison. Avec deux buts en deux matchs, l’attaquant confirme qu’il peut être une pièce vraiment utile et décisive dans l’équipe du Barça cette saison. Son incidence dans le jeu et la réalisation des actions est totale.

L’ex également du PSV et de Manchester United a eu de meilleurs chiffres que d’autres joueurs importants dans la cour des grands comme Thomas Müller (10e), Cristiano Ronaldo (11e), Bruno Fernandes (17e), Mohamed Salah (20e) ou Lautaro Martínez (23e). ). Le top 10 est complété : Lewandowski, Messi, Kane, André Silva, Haaland, Mbappé, Lukaku, Benzema, Memphis et Müller.

Memphis soulève le toit compétitif de l’équipe

L’arrivée de l’attaquant néerlandais au Camp Nou a entraîné une augmentation du niveau de l’équipe dans le domaine offensif. Avec Memphis Depay, Ronald Koeman a les options (à défaut de fermer le marché et de récupérer plusieurs joueurs de l’infirmerie) de Sergio Agüero, Ousmane Dembele, Martin Braithwaite, Antoine Griezmann et Ansu Fati. Et tout ça en l’absence de résolution de l’affaire Leo Messi.

L’équipe, qui a touché le fond en quarts de finale de l’UEFA Champions League 2019/20 avec une défaite 2-8 contre le Bayern, veut continuer à se reconstruire et améliorer les résultats de la saison dernière, où ils ont chuté au deuxième tour en Europe, ont perdu la finale de la Supercoupe d’Espagne et ont terminé troisièmes de la Liga. La Copa del Rey était le seul titre du Barça en 2020/21.