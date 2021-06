Memphis Depay déclare que rejoindre Barcelone est “un grand pas en avant”

in

Memphis Depay a marqué un but et une passe décisive lors de la victoire des Pays-Bas à l’Euro 2020 contre la Macédoine du Nord lundi et a parlé de son transfert à Barcelone après le match.

L’attaquant a joué pour le PSG, Manchester United et Lyon jusqu’à présent dans sa carrière senior et a scellé un transfert au Camp Nou ce week-end.

Depay a reconnu que sa carrière ne s’était pas toujours bien déroulée, mais pense qu’il est maintenant sur la bonne voie et a hâte de vivre avec les Catalans.

« Dans ma carrière, il y a toujours eu des hauts et des bas, des bons et des mauvais moments, et tout ce qui vous fait apprendre. C’est pourquoi je pense qu’arriver au Barça est un grand pas en avant dans ma carrière.”

Le manager Ronald Koeman est également ravi que le Barça ait finalement réussi à débarquer à Memphis après avoir failli déménager l’été dernier avant que l’accord ne soit finalement rompu.

Il a déclaré aux journalistes : « C’est une très bonne signature, tout comme Kun et Eric Garcia. Le reste, eh bien, comme toutes les équipes, nous travaillons pour renforcer l’équipe.

Depay et les Pays-Bas se dirigent maintenant vers les 16 derniers de l’Euro 2020 et sont en bonne forme après avoir dominé le groupe C avec le maximum de points de leurs trois matchs.