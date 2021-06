Memphis Depay donne raison contre la Macédoine

21/06/2021 à 19:55 CEST

Javier Giraldo – Amsterdam (Envoyé spécial)

À un taux plus un match amical qu’un euro, les Pays-Bas ont traité le match contre la Macédoine du Nord grâce à un but de Memphis Depay – son premier but depuis que sa signature au Barça a été confirmée – et deux de Wijnaldum, déjà l’un des meilleurs buteurs du tournoi. Aucune autre équipe n’a marqué plus de buts que les Pays-Bas (8).

MAC

HOL

Macédoine du Nord

Dimitrievski, Ristosvki, Velkovski, Musliu, Alioski, Bardhi (Stojanovski, 78′), Ademi (Nikolov, 78′), Trichovski (Churlinov, 56′), Elmas, Trajkovski (Hasani, 67′) et Pandev (c) (Kostadinov , 67′).

Pays Bas

Stekelenburg, Dumfries (Berghuis, 45′), De Vrij (Timber, 45′), De Ligt, Blind, Van Aanholt, Wijnaldum (c), De Jong (Gakpo, 78′), Gravenberch, Depay (Weghorst, 65′) et Malen (Promes, 65′).

Buts

0-1, min. 23 : Memphis Depay aboutit à une contre-attaque de Donyell Malen. 0-2, min. 50 : Wijnaldum, après Depay. 0-3, min. 57 : Wijnaldum profite d’un rebond après une frappe de Depay.

Arbitre

Istvan Kovács (Roumanie). Carton jaune à Ristovski (17′), Musliu (48′), Alioski (65′) et Kostadinov (84′).

Incidents

Match du jour 3 du groupe C de l’Euro 2020, disputé à la Johan Cruyff Arena d’Amsterdam devant 15 900 spectateurs.

Frank de Boer a tenu sa promesse et n’a fait que deux changements: Gravenberch au milieu de terrain, remplaçant De Roon et Malen à la place de Weghorst en tête. Gravenberch n’a ni amélioré ni aggravé les performances de De Roon, mais Malen a montré qu’il mélange beaucoup mieux en attaque avec Memphis et cela apporte la vitesse, la fraîcheur et la profondeur que Weghorst n’a pas. Le débat dans l’environnement des ‘oranje’ est toujours ouvert.

La Macédoine rêvait de se dire au revoir en marquant ses premiers points dans un grand tournoi international. Il n’a pas réussi, mais il l’a mérité : c’était la première fois, un but refusé par Trickovski à la 9e minute par centimètres. Et peu de temps après, Trajkovksi a planté un ballon dans le poteau, profitant de la passivité de la défense néerlandaise.

Lorsque l”oranje’ a le plus souffert, il a trouvé dans le contrecoup la bouée de sauvetage parfaite. La circulation n’était pas fluide, avec Wijnaldum et De Jong un peu plus gris que d’habitude, les Pays-Bas ont donc trouvé l’or en jeu direct : le jeu est né avec polémique, car Blind semblait manquer sur Pandev en bordure de la surface néerlandaise.

Il laissa l’arbitre suivre et Malen, rapide comme une flèche, chercha Memphis pour monter la contre-attaque. Ils l’ont dessiné à la perfection : l’un a été dévoilé au groupe et un autre, le nouvel attaquant du Barça, il s’est enfoncé entre les défenseurs pour finir face, du pied gauche, au poteau droit de Dimitrievski.

Connexion avec Malen

Les Macédoniens protestent, mais l’arbitre roumain valide le but. Memphis s’est tourné vers Malen pour le remercier du cadeau : il est évident qu’il préfère jouer à ses côtés en attaque. Plus de mobilité, plus de fraîcheur, une meilleure compréhension.

Memphis a continué d’être le protagoniste au début de la seconde mi-temps. Loin d’être dosé, il est passé du moins au plus. Vous avez besoin de vous justifier face à une partie de la critique qui ne vous pardonne pas. Alors quand il a aidé Wijnaldum dans le deuxième but (depuis la ligne de fond, avec la pause nécessaire pour attendre l’irruption de son partenaire), il a célébré en demandant le calme, souriant devant ses détracteurs.

La Macédoine, très digne rivale à la Cruyff Arena, n’a pas baissé les bras. Stekelenburg a travaillé dur pour repousser une faute d’Enis Bardhi, mais les projecteurs étaient braqués sur l’autre but.

Là, Wijnaldum a de nouveau montré qu’il avait une arrivée de deuxième ligne comme peu d’autres. Ce n’est pas un hasard s’il marque autant de buts en profitant des rejets et des seconds jeux. Il a récidivé à la 57e minute, après une frappe de Depay, qui s’était très bien déplacé pour chercher l’arrière des centraux.

C’est ainsi que Memphis a fermé son jeu: un but, une passe décisive et une participation au troisième but. De Boer l’a remplacé par Weghorst et le public de la Cruyff Arena l’a applaudi.

Hommage à Pandev

L’ovation de l’après-midi, cependant, c’était pour pandev. Remplacé à la 67e minute, ses coéquipiers lui ont fait couloir. Le match a été arrêté et les joueurs des Pays-Bas ont également applaudi les adieux de l’attaquant, mythe du football dans son pays, qui quitte l’équipe à 37 ans.

Frenkie de Jong, l’un des joueurs les plus appréciés du public néerlandais, a également reçu une standing ovation bien méritée. De Jong l’a remplacé à la 78e minute après avoir reçu un coup à la hanche sans conséquences majeures.