Memphis Depay apprécie vraiment son football en ce moment et a été la vedette du spectacle alors que les Pays-Bas ont battu la Turquie 6-1 lors des qualifications pour la Coupe du monde mardi.

La signature estivale de Barcelone n’a eu besoin que d’une minute pour que les Oranje soient opérationnels en fournissant une passe décisive à Davy Klaassen pour ouvrir le score.

Klaassen a ensuite rendu la pareille à la 16e minute avec un grand coup pour que Memphis s’accroche, puis a envoyé une finition brillante devant le gardien de but.

Il y avait plus à venir de Memphis aussi avant la pause de la mi-temps. Les Pays-Bas ont gagné un penalty lorsque Klaassen a été fait trébucher par Caglar Soyuncu, ce qui a offert à Memphis une autre chance de marquer.

L’attaquant de Barcelone n’a commis aucune erreur sur place, marquant avec une Panenka effrontée pour porter le score à 3-0 et terminer efficacement le match en tant que concours.

Le but de Memphis a également aidé par inadvertance Barcelone car il a permis à Louis van Gaal de laisser Frenkie de Jong au repos à la mi-temps. Le milieu de terrain est sorti et a été remplacé par Teun Koopmeiners pour le deuxième 45.

Les Néerlandais ont continué à marquer en seconde période. Memphis s’est assuré de rentrer chez lui avec le ballon du match en inscrivant son troisième à bout portant pour porter le score à 4-0 en 54 minutes. Il s’agit du tout premier triplé international de l’attaquant et le place à égalité de buts pour les Pays-Bas avec une certaine légende de Barcelone.

Les hôtes en ont ajouté quelques-uns plus tard pour sceller une grande victoire. Guus Til a porté la marque à 5-0 avec son premier but international avec 10 minutes à jouer, tandis que Donyell Malen a ajouté un sixième à la 90e minute avant que Cengiz Under ne s’empare d’une consolation dans les arrêts de jeu.

C’est un excellent résultat pour les Pays-Bas qui sont en tête du groupe avec quatre matches à jouer, tandis que Memphis remporte le ballon du match et se tournera désormais vers la visite du Bayern Munich en Ligue des champions.