Memphis Depay est-il le chaînon manquant pour Barcelone ?

Il est peut-être temps de commencer à s’enthousiasmer pour la saison prochaine.

L’activité de transfert de Barcelone jusqu’à présent cet été a été de première classe, compte tenu des limites qui leur sont imposées en raison de la pandémie de coronavirus et, plus pertinemment, de l’incroyable mauvaise gestion des fonds du club par Josep Maria Bartomeu.

Pouvoir élaborer une politique de transfert décente à partir de ce qui restait du dernier régime allait toujours être un défi de taille, mais je remercie Joan Laporta d’avoir déjà passé des appels difficiles, avec sûrement d’autres à venir en temps voulu.

Une signature qui semble certainement avoir joué en faveur de Barcelone est la capture de Memphis Depay.

Photo par Eric Verhoeven/Soccrate/.

N’oublions pas que les Catalans étaient prêts à payer 25 millions d’euros pour ses services à la même époque l’année dernière, donc pouvoir l’acquérir lors d’un transfert gratuit n’est rien de moins qu’un véritable coup d’État.

À 27 ans, il est théoriquement à son apogée en tant que joueur et rejoint le club au même âge que Luis Suarez … et nous savons tous comment cela s’est passé.

Memphis n’est peut-être pas tout à fait le «tueur» qu’était El Pistolero, bien qu’il ait un peu plus à jouer que l’Uruguayen.

Les buts sont standard et attendus, mais c’est son mouvement intelligent et sa capacité à jouer sur les trois premiers qui garantissent que l’attaquant vaut son pesant d’or.

Une préférence pour jouer comme un ailier gauche inversé qui coupe à sa droite fonctionnera si Ronald Koeman a l’intention de jouer Ansu Fati au centre et Ousmane Dembele à droite, avec Leo Messi légèrement derrière.

Cela ne tient pas compte de la fréquence à laquelle Sergio Aguero sera appelé ou de la place d’Antoine Griezmann dans ce puzzle offensif, mais c’est formidable d’avoir des options de cette qualité.

L’embauche de Memphis offre également la possibilité de déplacer l’un ou l’autre Français, ce qui permet une économie significative sur le salaire ainsi que des fonds indispensables, même si ce sera une goutte dans l’océan par rapport à ce qui a été payé pour leurs services.

En tout état de cause, Memphis a montré son engagement envers la cause en refusant des initiatives potentiellement plus lucratives ailleurs.

Bien sûr, il sera toujours grassement rémunéré, mais il s’est cloué au mât blaugrana et c’est un assez bon point de départ.

Maintenant, il faut payer avec des buts et le type de performances que l’on voit régulièrement pour Lyon.

S’il continue à atteindre les sommets, il sera en effet une très bonne acquisition.