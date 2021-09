Memphis Depay et De Jong jouent contre la Turquie

09/07/2021 à 11h59 CEST

Les Pays-Bas de Louis Van Gaal affrontent le dernier match de cette pause de l’équipe nationale dans un match clé contre la Turquie pour les aspirations de la Coupe du monde. N’ayant pas pu participer à l’édition Russie 2018, les Néerlandais conservent leurs deux leaders, Memphis Depay et Frenkie De Jong, pour être au Qatar 2022.

Les Oranje, qui est tombé à la révélation République tchèque en huitièmes de finale du dernier Championnat d’Europe, pourrait se hisser à la première place du groupe G de la phase de qualification pour la Coupe du monde Qatar 2022 s’il bat la Turquie mardi. Une victoire clé avant de reprendre l’activité footballistique en club.

Les Turcs n’ont pas réalisé une bonne performance dans l’épreuve continentale, mais ils ont pris l’inscription des Néerlandais : ils ont trois matchs sans défaite et deux victoires consécutives. La dernière victoire des Pays-Bas sur la Turquie remonte au 15 octobre 2013, date à laquelle ils coïncidaient avec la phase de qualification pour la Coupe du monde 2014 au Brésil.

Memphis Depay et Frenkie De Jong, les deux leaders

Louis Van Gaal a entamé une nouvelle étape dans la fédération néerlandaise de football : après avoir mené les Pays-Bas en demi-finale de la Coupe du monde 2018 en Russie, il a pris les rênes après le limogeage de Frank De Boer comme entraîneur pour son mauvais résultat lors du dernier Euro 2020. La principale similitude dans l’équipe est sans aucun doute le leadership de Memphis Depay et Frenkie De Jong.

Les deux joueurs du FC Barcelone se sont imposés comme les grands protagonistes à la fois dans leur club et en équipe nationale et sont les deux joueurs les plus décisifs: leur qualité et leur implication dans le dernier tiers du terrain en font les grandes stars du moment et de demain.