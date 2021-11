Memphis Depay, Frenkie De Jong et les Pays-Bas remportent la Coupe du monde 2022

Ils n’ont pas réussi à faire le travail lors de la 9e journée et devaient jouer un match final nerveux à domicile avec tout en jeu, mais les Pays-Bas ont réussi à garantir une place pour la finale de la Coupe du monde 2022 grâce à une victoire 2-0 sur la Norvège en Rotterdam lors du dernier match de qualification européenne pour les deux nations.

En raison d’un verrouillage partiel dans le pays, le match s’est joué à huis clos, et l’absence des fans s’est clairement manifestée dans un match qui semblait lent et manquait d’urgence malgré le fait que les deux équipes aient quelque chose à jouer.

Le duo barcelonais de Frenkie De Jong et Memphis Depay a commencé et joué les 90 minutes du match, une que les Néerlandais n’avaient pas besoin de gagner mais devaient quand même prendre au sérieux contre une équipe norvégienne qui avait encore une chance de terminer deuxième et de partir aux éliminatoires. L’équipe de Louis Van Gaal a dominé la possession dès le début et a créé de nombreuses occasions, Memphis enregistrant trois tirs cadrés en première mi-temps.

La Norvège manquait son meilleur joueur car Erling Haaland n’a pas pu jouer à cause d’une blessure, et les visiteurs ont à peine représenté une menace tout le match malgré le besoin d’une victoire. Même ainsi, il y avait un sentiment étrange à propos du match alors que les Néerlandais dominaient mais ne pouvaient pas le ranger, permettant à la Norvège de rester en vie et d’espérer un but tardif pour changer sa fortune.

Mais la pression des Pays-Bas a fini par être trop forte et leurs deux meilleurs joueurs de la soirée ont assuré la victoire : c’est d’abord Steven Bergwijn qui a terminé une belle contre-attaque avec une frappe sensationnelle dans le fond des filets, puis après que la Norvège a envoyé tous leurs joueurs dans la surface pour un corner tardif Bergwijn est allé tout seul dans une course en solo dans la surface et a donné à Memphis un tap-in pour porter le score à 2-0 et éliminer tout doute sur le résultat.

L’absence de Haaland a clairement été ressentie par la Norvège, qui n’a obtenu qu’un point lors de ses deux derniers matchs et manquera la Coupe du monde malgré une course à trois avec les Néerlandais et la Turquie tout au long de la campagne. Le Turc a décroché une place en séries éliminatoires avec une victoire sur le Monténégro et se battra pour une place au Qatar en mars.

Mais l’histoire ici, ce sont les Néerlandais, qui sont de retour dans le plus grand tournoi du sport après avoir raté le match en 2018. Le revirement est terminé et l’Oranje est de retour à sa place. Félicitations, Memphis et Frenkie !