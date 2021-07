Memphis Depay heureux d’être un rebelle à Barcelone comme Luis Suarez

La nouvelle recrue de Barcelone, Memphis Depay, a accordé une nouvelle interview à Diario Sport qui sera publiée mercredi où il s’ouvre un peu sur sa personnalité.

L’international néerlandais se dit heureux d’être considéré comme un rebelle et pense qu’avoir un avantage supplémentaire peut apporter un avantage sur le terrain.

Memphis a également utilisé l’ancien attaquant de Barcelone Luis Suarez comme exemple de joueur dont la personnalité conflictuelle et ultra-compétitive l’a aidé à réussir.

« Je m’en fiche s’ils disent que je suis un rebelle. Parfois, si vous êtes un rebelle sur le terrain, cela peut apporter quelque chose en plus et vous gagnez la partie. Luis Suárez a gagné tant de matchs et marqué tant de buts, et pas parce qu’il est la personne la plus gentille et la plus gentille sur le terrain », a-t-il déclaré.

“Je me sens bien. Pour moi, c’est une bénédiction d’être ici. L’accueil a été incroyable. C’est évidemment fatiguant d’assister à tant d’entretiens et d’événements, mais je le fais avec énergie et patience. Je profite de cette première semaine et de mon premier match.

Origine | Journal Sportif