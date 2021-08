Memphis Depay : je sais que je peux donner plus à Barcelone

Memphis Depay profite de la vie à Barcelone depuis son arrivée sur un transfert gratuit et a marqué son premier but en Liga au Camp Nou dimanche.

La frappe du Néerlandais a permis au Barca de prendre les trois points contre Getafe lors d’une victoire 2-1 et de poursuivre son bon début de vie avec les géants catalans.

Memphis compte désormais deux buts et une passe décisive lors de ses trois premières sorties mais pense pouvoir donner encore plus à son nouveau club.

“Nous avons obtenu les trois points, c’est ce dont nous avons besoin et c’est pourquoi nous sommes heureux, évidemment mon objectif compte plus maintenant. Toujours pas satisfait de l’ensemble du jeu. Beaucoup de points à améliorer mais nous le savons », a-t-il déclaré.

« Personnellement, je sais aussi que je peux donner plus. Je ne me sentais pas si frais, un peu de douleur, mais garder les trois points à domicile est la chose la plus importante et faire revenir les fans, c’est tellement bien.

Origine | Télévision du Barça