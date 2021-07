Memphis Depay : je suis prêt à me battre pour Koeman à Barcelone

Memphis Depay est arrivé à Barcelone lundi pour un examen médical avant de se mettre au travail avec ses nouveaux coéquipiers lors de l’entraînement de pré-saison.

L’international néerlandais, arrivé en transfert gratuit, rejoindra l’équipe mardi et nous pourrions le voir en action lors des prochains matchs amicaux.

Cette décision voit Depay se lier à nouveau avec Ronald Koeman, et l’attaquant se dit prêt à se battre pour le nouveau patron de Barcelone.

“J’étais avec Koeman dans l’équipe nationale, il m’a donné beaucoup de confiance et de soutien même lorsque je me suis blessé”, a-t-il déclaré. “Il m’a vu me battre pour revenir [from injury], maintenant il m’a pleinement soutenu pour venir ici, et je suis prêt à me battre pour Koeman ici, je suis très heureux d’être ici dans le meilleur club.