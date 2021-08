Memphis Depay, le joueur le plus influent du début de saison

31/08/2021 à 8h56 CEST

L’attaquant du FC Barcelone, Memphis Depay, est devenu la principale attraction des supporters du Barça, désillusionné par leur équipe après le départ de Leo Messi au PSG. Après une belle saison avec l’Olympique Lyonnais, il a endossé le rôle de la figure principale des élèves de Ronald Koeman et a été décisif lors des trois premières journées de Liga.

Les Hollandais, qui atteint un coût nul après la rupture du contrat avec l’équipe de France, somme deux buts et une passe décisive depuis qu’il a fait ses débuts officiels avec le culé élastique. Il a participé au but de Gerard Piqué contre la Real Sociedad et a été la clé pour sauver un point de Nuevo San Mamés et ajouter les trois à domicile contre un Getafe difficile.

3 – Memphis Depay 🇳🇱 est le premier joueur du @FCBarcelona_es à participer à un but lors de ses trois premières apparitions en @LaLiga (deux buts et une passe décisive) depuis Cesc Fàbregas 🇪🇸 en 2011 (trois buts et quatre passes de but). Stellaire. pic.twitter.com/PUJrQy1OSp – OptaJose (@OptaJose) 29 août 2021

L’attaquant est le premier joueur à participer directement aux buts de son équipe lors des trois premiers matchs de Liga depuis Cesc Fàbregas lors de la saison 2011/12., lorsqu’il a débarqué de Londres pour rejoindre le projet de Pep Guardiola à la tête du FC Barcelone.

Memphis et Frenkie, les dirigeants néerlandais

Memphis Depay et Frenkie De Jong ont tous deux assumé des chevrons dans l’équipe de Ronald Koeman en ce début de saison.. Encore sous le choc du départ de Leo Messi au PSG, les deux joueurs néerlandais ont pris la barre et Ils ont été les principaux protagonistes des premières étapes du parcours: le milieu de terrain a aidé l’attaquant dans le but vainqueur contre Getafe.

La connexion entre les joueurs des Pays-Bas est totale : ils se connaissent depuis l’équipe nationale et Ronald Koeman a su les faire briller. En fait, c’est la première fois que deux joueurs néerlandais se complètent dans un but en Liga depuis la saison 2003/04 dans la clé de Barcelone, lorsque Kluivert et Van Bronckhorst l’ont fait.