Memphis Depay marque alors que les Pays-Bas avancent à l’Euro 2020 avec une victoire sur l’Autriche

Après être entrés dans l’Euro 2020 avec de gros doutes, les Pays-Bas n’avaient eu besoin que de deux matches pour s’assurer une place en huitièmes de finale grâce à une victoire 2-0 sur l’Autriche devant le public d’Amsterdam, avec Frenkie De Jong et bientôt à -être l’attaquant barcelonais Memphis Depay une fois de plus instrumental pour les Oranje.

Le manager de Barcelone Ronald Koeman était dans les tribunes pour regarder l’équipe qu’il entraînait jusqu’à l’année dernière :

Et ce que Koeman a vu était une excellente première mi-temps des Pays-Bas de Frank De Boer, qui ont repris là où ils s’étaient arrêtés contre l’Ukraine et ont lancé un barrage d’attaques sur la défense autrichienne, et il ne leur a fallu que 11 minutes pour ouvrir le score.

Après que David Alaba ait été surpris par le VAR en train de marcher sur le pied de Denzel Dumfries à l’intérieur de la surface, l’équipe locale a reçu un penalty et Depay est intervenu avec confiance et a marqué sur place :

Il y avait beaucoup d’occasions pour les Néerlandais tout au long de la mi-temps, aucune meilleure que celle que Depay avait juste avant la mi-temps, mais Memphis a réussi un raté vraiment inexplicable à trois mètres:

Après avoir été largement dominé en première mi-temps, l’Autriche est revenue avec une meilleure énergie pour entamer la seconde et a eu un peu plus de balle mais n’a toujours pas réussi à déranger la défense néerlandaise. 20 minutes après le début de la période, Depay a montré sa force et son talent comme il a résisté à Alaba et a libéré Donyell Malen sur un coup franc vers la surface, et Malen a préparé Dumfries pour un tap-in et un deuxième but massif pour l’équipe à domicile.

L’Autriche a essayé de son mieux pour trouver un but tardif pour leur donner un peu de vie, mais la défense néerlandaise a tenu bon et a gardé la cage inviolée. Le coup de sifflet final est venu et les Néerlandais s’envolent pour le tour suivant.

Un moment pour crier Frenkie De Jong ici. Il n’a pas marqué ni tiré, mais tout comme le dernier match contre l’Ukraine, il a été formidable. Sa capacité à fournir une base défensive au milieu de terrain, à contrôler le rythme du jeu avec ses passes et à utiliser ses compétences pour porter le ballon vers l’avant chaque fois que son équipe semble être en danger de le perdre est magique à regarder. Cela aide vraiment d’avoir un très bon milieu de terrain sous-estimé comme Marten De Roon à ses côtés, mais mec… Frenkie est spécial.