Memphis Depay, meurtrier avec les Pays-Bas

14/10/2021 à 9h10 CEST

L’attaquant du FC Barcelone, Memphis Depay, a été l’un des grands protagonistes des Pays-Bas dans cette phase de qualification pour la Coupe du monde Qatar 2022. Il a tiré jusqu’à 48 fois et généré 45 occasions de marquer, pour lesquelles il a ajouté un total de 93 approches au but depuis qu’il a entamé la route vers la prochaine Coupe du monde..

Les Hollandais, qui a connu une petite baisse de score avec le FC Barcelone et l’équipe nationale, est le joueur qui a eu le plus d’impact sur son équipe lors de la phase de groupes. Avec un total de 93 implications et une toutes les huit minutes environ, il est le joueur qui mène le classement à cet égard : il est suivi de Steven Berghis (50), Cristiano Ronaldo (43), Eran Zahavi (41), Dusan Tadic ( 38) et Serge Gnabry (38).

93 – Memphis Depay a tiré 48 tirs et créé 45 occasions lors des qualifications pour la Coupe du monde 2022, ce qui représente un total de 93 tirs, soit 43 de plus que le prochain meilleur joueur européen. Il participe en moyenne à un coup toutes les huit minutes (11,6 pour 90). Magnétite. pic.twitter.com/cqiUwatPxl – OptaJoe (@OptaJoe) 13 octobre 2021

L’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais a inscrit deux buts et trois passes décisives dans les matches correspondant à ce deuxième arrêt de l’équipe nationale de la saison 2021/22 et a enregistré sept buts et quatre passes décisives pour les Pays-Bas cette saison.. Avec le FC Barcelone, où c’est la grande attraction après les départs de Leo Messi et Antoine Griezmann, ces données grimpent à 10 buts et cinq passes décisives.

Les Pays-Bas, à la recherche du billet pour Qatar 2022

L’équipe dirigée par Louis van Gaal a obtenu six points sur six possibles dans cette pause avec des victoires sur la Lettonie (0-1) et Gibraltar (6-0) et se rapproche de plus en plus de sceller son billet pour la prochaine Coupe du monde en Qatar 2022: à deux tours de la fin, ils ont deux points d’avance sur les Norvégiens d’Erling Haaland, deuxièmes avec 17 unités en leur possession.

La Orange veut assurer sa présence le plus tôt possible lors de la prochaine Coupe du Monde après avoir raté l’édition 2018 de la Russie, après avoir également raté l’Euro 2016. Ses deux dernières apparitions se sont terminées, au moins, en demi-finales : en 2010, il a joué la finale contre l’Espagne et en 2014, il a terminé troisième après avoir été éliminé par l’Argentine de Leo Messi.