Memphis Depay ou comment faire oublier Messi

09/09/2021 à 02:02 CEST

pari

Laissez Joan Laporta préparer le chéquier parce que Memphis Depay va lui demander beaucoup d’argent pour continuer à Barcelone. Le Néerlandais était l’une des bonnes affaires de l’été en signant gratuitement pour les culés étant une demande expresse de l’entraîneur Ronald Koeman. L’attaquant est plus que conforme aux attentes suscitées et même les a dépassés en étant la référence de deux équipes avec autant de substance et d’histoire que la équipe nationale des Pays-Bas

Les chiffres ne sont pas trompeurs et les sentiments non plus. Tout soutient un Depay qui a inscrit cinq buts dans cette fenêtre internationale de matches de qualification pour la Coupe du monde du Qatar et en ajoute également deux avec le maillot du Barça en trois matchs. Si Leo Messi a laissé les fans de culé vides d’espoir, la tulipe semble bien décidée à faire oublier à la star argentine un début de saison passionnant au niveau de l’arrivée de Ronaldinho Gaucho.

Depay, à 27 ans, a retrouvé la maturité qui lui manquait il y a six saisons lorsqu’il a fait le saut vers un géant comme Manchester United. Le Néerlandais a toujours défendu que cette opportunité était arrivée trop tôt et que l’attente qu’il serait le successeur de Cristiano Ronaldo pesait lourdement en raison de sa similitude dans le jeu. Memphis a pris du recul en relançant sa carrière à Lyon et est désormais devenu le maître de Barcelone après le départ de Messi et Griezmann. Koeman – avec qui il a marqué en moyenne un but par match en tant qu’entraîneur néerlandais – lui a donné les clés de l’équipe et répond plus que tout à la confiance.

L’attaquant savait qu’il triompherait avec le maillot culé après avoir accepté de signer un contrat quelconque dans le monde du football pour seulement deux saisons. S’il maintient cette performance, Depay pourra notamment faire son mois d’août très prochainement car l’été prochain les offres s’accumuleront sur sa table. Personne n’a dit qu’il était facile de combler le vide laissé après le départ de Messi, mais un gars nommé Memphis a réussi à prendre le taureau par les cornes et à rendre l’absence du footballeur le plus dominant de la dernière décennie moins traumatisante.