Memphis Depay parle de ses années troublées à Man United – Man United News And Transfer News

Memphis Depay s’est ouvert sur la période troublée de sa carrière à Manchester United.

Memphis a été signé par Louis van Gaal et a d’abord été un gros coup sur l’aile gauche jusqu’à ce que sa forme l’abandonne. Il a ensuite été vendu par José Mourinho.

Et s’adressant à El Periodico (via @Utdreport), le Néerlandais a déclaré que c’était une période difficile pour lui.

“J’ai beaucoup réfléchi aux raisons pour lesquelles cela s’est mal passé”, a déclaré Depay.

« La première saison, j’ai dû m’adapter et ça ne s’est pas bien passé par rapport à mon passage au PSV. J’ai perdu un peu confiance et j’ai perdu la confiance de [Louis] van Gaal et son équipe.

‘C’était dur pour moi. La saison suivante, j’avais l’impression d’avoir plus d’expérience, mais ils ont changé d’entraîneur.

“José Mourinho est venu et je me suis battu pour entrer dans l’équipe mais je pense que l’idée de me donner une chance n’a jamais été dans sa tête. Il ne m’a jamais donné l’occasion. Jamais.

«Je suis allé à son bureau mais cela n’a rien changé. C’était une période très difficile, je sentais que je m’entraînais bien et les joueurs eux-mêmes ne l’ont pas compris.

‘[Paul] Pogba et Zlatan [Ibrahimović] m’a dit ‘Pourquoi tu ne joues jamais ?’. Pour moi, c’était la confirmation que je n’avais aucune chance, et j’ai réalisé que je ne voulais pas être dans un grand club sans jouer.

« J’ai réalisé que je devais recommencer et montrer à tout le monde que je pouvais être l’un des meilleurs. J’avais un long contrat et un bon salaire, mais je ne me sentais pas à l’aise. Alors je suis parti et c’était la meilleure décision que j’aurais pu prendre.

United a fait une perte sur l’international néerlandais, le signant pour 34 millions d’euros (environ 29 millions de livres sterling) et le vendant à Lyon pour seulement 16 millions d’euros (environ 14 millions de livres sterling).

Le joueur a excellé dans le club français et sa valeur marchande a augmenté à 45 millions d’euros (38 millions de livres sterling). Il a attiré l’attention du FC Barcelone, qui a pu le signer gratuitement cet été.