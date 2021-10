Memphis Depay participe et marque pour consolider à Barcelone

18/10/2021

Act à 11:12 CEST

L’attaquant du FC Barcelone, Memphis Depay, a aidé Ansu Fati dans le premier but et a marqué le deuxième sur penalty pour que les hommes de Ronald Koeman reviennent à Valence (3-1) et prennent trois points importants lors de la neuvième journée de championnat.. Après la deuxième pause de l’équipe nationale, les Catalans ont retrouvé le chemin de la victoire après deux défaites consécutives contre Benfica (3-0) et l’Atlético de Madrid (2-0).

Le Néerlandais, qui a marqué deux buts et distribué trois passes décisives pour les Pays-Bas contre la Lettonie et Gibraltar, a été la clé lors de son premier match avec but et assistance en tant que joueur du Barça. Au niveau des clubs, il ne l’avait plus atteint depuis août 2019, quand il l’avait fait avec l’Olympique de Lyon contre Angers avec deux buts et une passe décisive. L’attaquant a quatre buts et deux passes décisives en Liga cette saison.

1+1 – Memphis Depay 🇳🇱 a marqué et aidé dans le même match pour la première fois avec @FCBarcelona_es dans n’importe quelle compétition. Il ne l’a plus fait en match de championnat à domicile depuis août 2019 avec Lyon contre Angers (2+1). Gallons #Barcelone #MEMPHIS pic.twitter.com/Wsjwi38req – OptaJose (@OptaJose) 17 octobre 2021

L’ancien joueur de l’Olympique Lyon est venu à Barcelone sans frais après avoir mis fin à son contrat avec l’équipe de France le 30 juin et est l’un des mouvements les plus excitants de ces dernières années parmi les fans de Culé.. Après avoir échoué avec Manchester United, l’ancien joueur du PSV l’a fait sous Rudi García et s’est imposé comme un joueur particulièrement décisif.

Une référence dans cette première ligne droite sans Messi ni Griezmann

Depay est devenu la grande attraction du FC Barcelone en ce début de saison 2021/22. Après le départ de Leo Messi et Antoine Griezmann, et l’absence d’acteurs importants comme Ansu Fati ou Ousmane Dembélé, le Néerlandais a assumé tout le rôle de leader en attaque dans ces premières étapes du parcours: l’équipe a tourné le dos et a ajouté quatre buts et deux passes décisives.

L’attaquant a commencé les 10 matchs (huit en Liga et deux en Ligue des champions) disputés jusqu’à présent et a la confiance absolue de Ronald Koeman., qui le connaît bien après avoir traversé les Oranje. Précisément avec les Pays-Bas, il est déjà l’un des joueurs les plus historiques : n’est qu’à trois buts d’entrer sur le podium des meilleurs tireurs qui complètent Patrick Kluivert (40 ans), Klaas-Jan Huntelaar (42) et Robin van Persie (50).