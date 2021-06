Memphis Depay refuse de discuter de son avenir au milieu des rumeurs de Barcelone et de la Juventus

Memphis Depay n’était pas d’humeur à discuter de son avenir au milieu des spéculations selon lesquelles Barcelone et la Juventus se battent pour ses services.

Le Néerlandais a été fortement lié à un transfert au Camp Nou, mais des rumeurs jeudi ont suggéré que les géants turinois étaient prêts à faire une offre plus généreuse.

Depay est actuellement avec l’équipe des Pays-Bas pour l’Euro et dit qu’il ne pense qu’au tournoi pour le moment.

«Je sais qu’il y a de la spéculation, il y en a toujours. Le monde du football fonctionne comme ça et j’ai déjà l’habitude de vivre avec ce genre de situation. Mais je ne dirai rien de plus sur mon avenir.

« Le marché des transferts est très long et il est encore temps d’y aller. Maintenant, mon travail consiste à bien préparer l’Euro sans plus. Le reste des sujets ne m’inquiète pas ou ne me distrait pas. Je me concentre uniquement sur le match contre l’Ukraine. Je ne veux pas en parler, je veux juste faire un bon tournoi.

Origine | Mundo Deportivo