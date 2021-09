Memphis Depay remporte le vote du but du mois du FC Barcelone

in

Memphis Depay a remporté le prix du but du mois décerné par le FC Barcelone, pour le meilleur but marqué au mois d’août.

L’effort de Memphis à San Mamés, lors d’un match nul 1-1 avec l’Athletic Bilbao, a été choisi par vote des fans.

Il y avait quatre nominés en lice, dont deux par Memphis. L’un était le but contre l’Athletic qui a gagné, et l’autre contre Getafe. Gerard Piqué et Martin Braithwaite ont également été nominés pour des buts contre la Real Sociedad.

Avec Barcelone mené 1-0 en seconde période contre l’Athletic, Sergi Roberto a accroché un long ballon plein d’espoir vers Memphis. Le Néerlandais a couru pour le contrôler, a pris quelques touches pour se mettre en place, puis a écrasé le ballon au rebond sous un angle aigu. Le gardien n’a eu aucune chance et Memphis a sauvé un point pour les Catalans.

Memphis continue d’être sur une lancée depuis son arrivée de Lyon en transfert gratuit, à la fois pour son nouveau club et pour les Pays-Bas.