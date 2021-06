Memphis Depay s’est présenté au match de réserve de Man United avec un chapeau de cow-boy, mais Jose Mourinho fait l’éloge de la signature d’un “bon professionnel” pour Barcelone

Jose Mourinho a salué le professionnalisme de Memphis Depay malgré une histoire selon laquelle il aurait conduit une Rolls Royce à un match des réserves de Manchester United tout en portant un chapeau de cow-boy.

L’international néerlandais – qui rejoindra Barcelone pour jouer aux côtés de Lionel Messi le 1er juillet – n’a pas été un énorme succès à Old Trafford après un transfert de 25 millions de livres sterling du PSV Eindhoven.

Le transfert de Depay United ne s’est pas déroulé comme toutes les parties l’auraient souhaité

Sa première campagne sous la direction de Louis van Gaal, mais il n’a réussi que deux buts et aucune passe décisive sur l’aile gauche en Premier League après avoir repris le célèbre non. 7 chemise.

Mourinho est arrivé une saison plus tard et a rarement utilisé Depay avant d’être vendu à Lyon pour un montant initial de 17 millions de livres sterling en janvier 2017.

Le Portugais était clairement conscient du goût flamboyant de l’attaquant en dehors du terrain, ce qui peut froisser certaines personnes, mais a insisté sur le fait que beaucoup de gens avaient une mauvaise opinion de lui.

Mourinho pense que le transfert à Lyon était parfait pour lui et maintenant il rejoindra l’un des plus grands clubs du monde avec la bonne maturité.

Mourinho, cependant, pense que Depay est un professionnel de haut niveau et prêt à être un succès à Barcelone

Il a déclaré au talkSPORT Breakfast: «J’ai lu quelque chose à propos de Wayne Rooney disant que Memphis était allé à un match de réserve en jouant avec les enfants et qu’il était arrivé avec cette grosse Rolls Royce et son chapeau de cowboy et c’était un peu Memphis.

« Bon gars, vraiment bon gars. Bon professionnel. C’est un très bon professionnel, les gens peuvent le regarder et penser que c’est un autre fêtard.

“C’est un bon professionnel, je pense qu’il a maintenant sa maturité à Lyon, ce dont les joueurs ont parfois besoin.

«Parfois, ils se rendent trop tôt dans les plus grands clubs où ils ne sont pas prêts à y faire face et comprennent que dans les plus grands clubs, il y a une compétition interne et vous ne pouvez pas jouer tout le temps.

« Il y a des joueurs fantastiques pour se battre avec vous pour une position. Ils perdent un peu leur sens des réalités et deviennent un peu enfantins, ce qui est finalement ce qui s’est passé.

Depay était l’un des hommes clés de l’équipe néerlandaise à l’Euro 2020, mais ils ont été éliminés en huitièmes de finale par la République tchèque

“Quand il a décidé d’aller à Lyon, c’était un grand pas pour lui. Maintenant, il va à Barcelone avec maturité et un bon âge de football.

“Je crois que la culture du football de Barcelone l’aidera à vivre longtemps dans cette partie importante de sa carrière.

« De bons souvenirs de lui et je le répète : c’était un bon professionnel.

Les commentaires de Mourinho sur la maturité de Depay ont conduit à parler davantage de la dernière génération de joueurs et de la façon dont ils gèrent les gros transferts.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait remarqué une différence dans la façon dont certains talents avaient agi en signant pour les meilleures équipes, il a déclaré à talkSPORT que beaucoup en demandaient trop trop tôt et voulaient un « tapis rouge » dans le premier XI sans gagner leur place.

Mourinho a déclaré : « Cela dépend de leur ADN car ce qui se passe parfois dans ces grands clubs, c’est que les joueurs y vont et bien sûr jeunes parce que les clubs veulent investir dans ce talent mais ce ne sont pas des produits finis.

La célèbre célébration du but de Depay le voit placer ses doigts dans ses oreilles pour dire qu’il n’écoute pas les critiques

«Ils arrivent dans les grands clubs et ils pensent que le tapis rouge est là pour qu’ils entrent directement dans l’équipe et y restent indépendamment de leurs performances.

« J’ai eu dans cette dernière génération beaucoup de joueurs qui me disaient : ‘Oh, donne-moi dix matches d’affilée et je ferai mes preuves’. Qu’est-ce que c’est? Donnez-moi dix matchs d’affilée?

“Je ne crois pas, Ally [McCoist], quand tu avais 20 ans, tu disais ‘oh, patron, donne-moi dix matches d’affilée. Je ne marque pas un seul but mais j’ai besoin de jouer dix matches d’affilée ».

« Si vous ne marquez pas de match, vous ne jouez pas le troisième match. Vous avez 18 ou 19 ans, vous allez en équipe première et vous ne marquez pas de but, vous êtes sorti et un autre arrive.

«C’est la brutalité du jeu professionnel et beaucoup de ces jeunes gars en ce moment sont entourés de gens qui leur disent les mauvaises choses et ils ne comprennent pas qu’ils doivent jouer.

«Bien sûr, si vous ne jouez pas, vous allez dans l’équipe, vous quittez l’équipe, vous jouez 20 minutes, vous allez sur le banc, vous recommencez et certains des gars ne sont pas préparés à cette réalité du football professionnel. “

La légende de United Rooney a raconté une histoire sur les singeries de Depay, mais Mourinho a toujours aimé l’attitude du joueur

Et Mourinho pense que certains jeunes joueurs ne sont pas aidés par leur entourage lorsqu’ils signent pour un grand club.

« Vous le ressentez depuis le début. Parfois les joueurs vont à la rencontre, disons le futur entraîneur ou le futur club, ou le futur directeur technique.

“Ils vont entourés de leur maman, de leur papa, de leur cousin, de l’oncle, de leur agent, du chat et du chien, et ils arrivent dans le club et ils demandent plusieurs, plusieurs fois” qu’est-ce que tu as pour moi, mon copains? Qu’est-ce que vous avez pour moi?’

« Qu’avez-vous pour le club ?

« Oh, je veux connaître le parcours, je veux savoir que je vais être dans le onze de départ tout le temps ».

Mourinho s’inquiète de la façon dont certains jeunes joueurs s’attendent à ce que leur prénom figure trop tôt sur la feuille d’équipe

« Dans le onze de départ tout le temps ? Je ne peux pas te répondre ça. C’est à vous. Cela dépend de vos performances.

“Les gens en ce moment, on dirait qu’ils veulent avoir, à l’avance, des garanties que, à mon avis, un club et un entraîneur ne peuvent pas donner parce qu’ils font un investissement sur le joueur. Ensuite, c’est au jeune joueur d’avoir ses opportunités, de faire ses preuves, d’avoir une évolution et d’obtenir sa position d’équipe sur la méritocratie.

«Souvent, ils sont entourés de gens qu’ils ne font pas de cette façon et ils ne les aident pas à penser de cette façon. Ce n’est pas facile.”