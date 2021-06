Memphis Depay s’exprime après l’élimination des Pays-Bas

in

29/06/2021 à 16h42 CEST

Memphis Depay dit au revoir à son parcours à travers le Championnat d’Europe. L’équipe des Pays-Bas, qui a réussi à surmonter la phase de groupes avec solvabilité, a été la vedette de l’une des surprises de la journée, en tombant éliminée en huitièmes de finale contre la République tchèque. Les ‘Oranje’ n’ont pas trop souffert en première mi-temps, mais ont perdu la face après l’expulsion de De Ligt.

Après son passage décevant en huitièmes de finale, Memphis Depay a tenu à s’excuser auprès de ses fans via son compte Twitter. “Il est difficile de décrire cette grande déception et de pouvoir accepter l’élimination. Après avoir raté deux tournois majeurs, nous avons enfin pu représenter à nouveau l’équipe nationale, mais nous n’avons pas atteint notre objectif. Je m’excuse auprès de tous les fans d’avoir été ainsi éliminé de l’Euro et je comprends la déception“.

La nouvelle recrue du Barça a voulu profiter de la déclaration pour remercier le soutien que les fans leur ont apporté tout au long du Championnat d’Europe. « Je tiens à remercier tous ceux qui nous ont soutenus : aux supporters dans le stade, aux familles derrière la télévision et aux gens dans la rue qui nous ont offert leur soutien et ils ont créé un sentiment incroyable dans l’équipe. »

Enfin, l’international néerlandais a envoyé un message d’espoir à une équipe qui avait été absente lors des deux derniers tournois majeurs. “Ce n’est jamais le moment d’abandonner. Même si nous avons échoué maintenant, nous pouvons en tirer des leçons et revenir plus forts à l’avenir.“.