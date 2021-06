Memphis Depay “super excité” de rejoindre Barcelone

in

Memphis Depay se dit “super excité” de rejoindre Barcelone après que le club a confirmé samedi qu’un accord de deux ans avait été conclu avec le Néerlandais.

L’international néerlandais s’est tourné vers les réseaux sociaux pour offrir ses premières réflexions sur la possibilité de devenir la dernière recrue de Barcelone.

Voici ce qu’il avait à dire :

Depay signera un contrat jusqu’à la fin de la saison 2022/23 une fois son contrat avec l’équipe française de Lyon expiré. Le Néerlandais aurait une clause de rachat de 500 millions d’euros dans son contrat au Camp Nou.

L’attaquant est la quatrième signature du Barca de l’été et, espérons-le, prospérera sous Ronald Koeman au Barca. Depay a joué 18 fois sous Koeman avec l’équipe nationale des Pays-Bas et a marqué 11 buts et contribué 11 passes décisives.

Depay pourrait à nouveau représenter les Pays-Bas lundi à l’Euro 2020. Les Oranje disputent un dernier match de groupe contre la Macédoine du Nord mais sont déjà assurés d’une place en huitièmes de finale après des victoires contre l’Autriche et l’Ukraine.