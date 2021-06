Memphis Depay sur la bonne voie dans la confortable victoire des Pays-Bas à l’Euro 2020

in

Memphis Depay a marqué son premier but depuis sa signature à Barcelone lundi alors que les Pays-Bas battaient la Macédoine du Nord 3-0 à l’Euro 2020.

L’attaquant a terminé un compteur lisse pour rentrer à la maison après 24 minutes pour donner l’avantage à l’équipe de Frank de Boer à l’Amsterdam Arena. Le but a été vérifié par VAR pour une faute potentielle de Daley Blind sur Goran Pandev lors de la préparation, mais a été autorisé à rester.

North Macedona a eu des occasions en première mi-temps. Ivan Trichkovski pensait avoir ouvert le score après avoir saisi une passe de Pandev et dépassé Maarten Stekelenberg, mais il a été exclu pour hors-jeu.

Une autre attaque a vu Aleksander Trajkovski s’envoler avec un tir féroce qui a survolé Stekelenberg mais s’est écrasé contre la base du poteau et s’est mis en sécurité.

Les Pays-Bas ont effectué des changements à la pause avec Steven Berghuis et Jurrien Timber remplaçant Denzel Dumfries et Stefan de Vrij et ont doublé leur avance après 50 minutes avec Depay à nouveau impliqué.

La nouvelle signature de Barcelone s’est précipitée dans la surface et a choisi Georginio Wijnaldum pour taper à bout portant pour porter le score à 2-0.

Wijnaldum et Depay ont de nouveau combiné huit minutes plus tard pour mettre le match hors de portée de la Macédoine du Nord. Depay a de nouveau été envoyé dans la surface mais a vu son tir sauvé, mais Wijnaldum était sur place pour marquer le rebond.

Wout Weghorst a failli en ajouter un quatrième après une passe soignée de Frenkie de Jong, mais son effort a volé de peu au-dessus de la barre, tandis que la Macédoine du Nord avait un deuxième but exclu pour hors-jeu après que Darko Churlinov a battu Stekelenburg suite à une superbe passe d’Enis Bardhi.

#NED est la toute première équipe à avoir un record de 100 % en phase de groupes de plus de 3 championnats d’Europe : EURO 2000 : WWW

EURO 2008 : WWW

EURO 2020 : WWW Frank de Boer le fait à la fois en tant que joueur et en tant que manager. pic.twitter.com/ojZWKVG3Ns – Squawka Football (@Squawka) 21 juin 2021

Le résultat signifie que les Pays-Bas terminent en tête du groupe C avec le maximum de points de leurs trois matchs. L’équipe se rendra maintenant à Budapest pour les huitièmes de finale où elle affrontera l’une des équipes classées troisième.