Memphis Depay, un spécialiste du point de penalty

09/06/2021 à 8h45 CEST

L’attaquant du FC Barcelone Memphis Depay est devenu le leader incontesté des Pays-Bas aux côtés de Frenkie De Jong, compatriote et partenaire du club du Barça. Dans ce qui est une nouvelle étape avec Louis Van Gaal à la tête du projet sportif, l’attaquant a pris des chevrons et est le joueur avec le plus de différence sur le plan offensif.

Les Hollandais, qui a atteint Barcelone à un coût nul et est la grande référence après les départs de Griezmann et Leo Messi, a inscrit un doublé lors de la victoire des Pays-Bas sur le Monténégro (4-0) et a une nouvelle fois prouvé son efficacité aux tirs au but. Il a réalisé six des sept derniers tirs, un bagage qui n’est dépassé que par Ronald Koeman (8), Robin van Persie (7) et Johan Neeskens (7).

6 – Memphis Depay a marqué six de ses sept penaltys pour l’équipe nationale des Pays-Bas, un record dépassé seulement par Ronald Koeman (8), Robin van Persie (7) et Johan Neeskens (7) – sans compter les tirs au but. Spécialiste. #NED pic.twitter.com/jHjO1gUYiI – OptaJose (@OptaJose) 4 septembre 2021

L’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais a débuté la saison à un niveau élevé, tout comme il a terminé dernier : a marqué 20 buts et distribué 12 passes décisives entre Ligue 1 et Coupe. À l’heure actuelle, l’attaquant ajoute deux buts et une passe décisive et a été la clé des bons résultats de Barcelone en Liga. En seulement trois matchs, il est déjà devenu le joueur le plus décisif de la ligne d’attaque de Ronald Koeman.

Barcelone, dans le meilleur moment de sa carrière

Memphis Depay a atterri à Barcelone en tant que joueur mature et décisif. Au meilleur moment de sa carrière, avec 27 ans, l’ex-PSV et Manchester United s’est arrêté à coût nul dans l’un des mouvements les plus malins du marché barcelonais, marqué par la conjoncture économique et le départ de joueurs comme Leo Messi et Antoine Griezmann.

Le Néerlandais a d’importants records de score de ses étapes précédentes : a marqué 76 buts pour l’Olympique Lyon, 50 autres pour le PSV Eindhoven et sept pour Manchester United, le seul club dans lequel il n’a pas réussi à exploiter tout son potentiel footballistique. A Barcelone, où Leo Messi n’apparaît plus comme le grand responsable, Memphis Depay est une excellente alternative aux peines maximales.