Memphis Depay veut apporter de la joie à Barcelone

Memphis Depay semble s’être installé très rapidement à Barcelone après son arrivée sur un transfert gratuit et a parlé de ses débuts au Camp Nou.

Le Néerlandais a impressionné en pré-saison avec trois buts et a poursuivi avec une passe décisive lors de ses débuts en Liga lors de la victoire 4-2 contre la Real Sociedad.

Memphis dit qu’il s’est senti bien accueilli par ses nouveaux coéquipiers et espère apporter de la joie aux fans pendant son séjour au club.

“Tout le monde a été très gentil et ils m’ont facilité la tâche”, a-t-il déclaré.

« Pique m’a beaucoup aidé parce que son anglais est bon. Avec Alba, je m’amuse aussi beaucoup. Bien sûr, Frenkie et Dest aussi, car je les connaissais déjà. C’est un beau dressing.

“J’essaie de donner quelque chose de plus sur le terrain, quelque chose d’important pour l’équipe, pour apporter de la joie au jeu. C’est pourquoi la connexion avec les fans est incroyable. Cela me fait me sentir fantastique et j’espère que cela continuera. Je donnerai tout sur le terrain pour qu’ils en profitent.