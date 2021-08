Memphis et De Jong, sur la première liste de Van Gaal

in

Aujourd’hui, l’entraîneur Louis van Gaal a laissé le gardien de Valence Jasper Cillessen et l’attaquant de Séville Luuk de Jong de sa première liste en tant qu’entraîneur des Pays-Bas et a appelé Frenkie de Jong et Memphis Depay de Barcelone.

L’entraîneur comprenait également le défenseur Virgil van Dijk, qui a démissionné du Championnat d’Europe en raison d’une blessure et a renouvelé aujourd’hui avec Liverpool jusqu’en 2025.

La convocation est crucial pour les « Oranje », puisqu’il est deuxième de son groupe qualificatif pour la Coupe du monde au Qatar et joue trois matches décisifs début septembre contre la Norvège (1er septembre), le Monténégro (4 septembre) et la Turquie (7 septembre).

Parmi les victimes les plus notables figure l’arrière latéral du PSV Eindhoven Denzel Dumfries, l’une des sensations européennes des Pays-Bas qui ne s’est pas encore entraîné avec ses coéquipiers en attendant son transfert dans un autre club.

Les autres joueurs écartés sont l’attaquant du Spartak Moscou Quincy Promes, l’attaquant de Galatasaray Patrick van Aanhol et les défenseurs Owen Wijndal et Joël Veltman de l’AZ Alkmaar et Brighton & Hove Albion respectivement.

Le gardien de 38 ans Maarten Stekelenburg n’a pas non plus été appelé, qui a annoncé aujourd’hui sa démission pour continuer à jouer pour l’équipe nationale afin de se reposer et de se concentrer sur sa carrière avec l’Ajax.

Dans le chapitre de la décharge, le gardien de l’Ajax Remko Pasveer, son coéquipier Devyne Rensch et les joueurs de Feyenoord Guus Til et Tyrell Malacia.

Van Gaal, qui a repris les rênes de l’équipe nationale après la démission de Frank de Boer en raison de l’élimination des Pays-Bas au deuxième tour du Championnat d’Europe, annoncera la liste définitive le 27 août.

La première liste :

Gardiens : Justin Bijlow (Feyenoord), Joël Drommel (PSV), Tim Krul (Norwich City) et Remko Pasveer (Ajax).

Défenseurs : Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Jurriën Timber (Ajax), Devyne Rensch (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Matthijs de Ligt (Juventus), Tyrell Malacia (Feyenoord) et Stefan de Vrij (Inter de Milan).

Milieu de terrain : Donny van de Beek (Manchester United), Ryan Gravenberch (Ajax), Davy Klaassen (Ajax), Frenkie de Jong (FC Barcelone), Teun Koopmeiners (AZ Alkmaar), Marten de Roon (Atalanta), Guus Til (Feyenoord) et Georginio Wijnaldum (Paris Saint Germain).

Attaquants : Steven Berghuis (Ajax), Memphis Depay (FC Barcelone), Cody Gakpo (PSV Eindhoven), Donyell Malen (Borussia Dortmund) et Wout Weghorst (VfL Wolfsburg).